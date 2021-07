Gerente de TC Televisión, Rafael Cuesta, se disculpa públicamente con Leonidas Iza

Rafael Cuesta, Gerente General de Cadena Ecuatoriana de Televisión TC, se pronunció sobre la libertad de expresión, y pidió disculpas ante los comentarios emitidos en el estreno del programa La Posta XXX, transmitido este domingo. Además, reconoció que “se cometió un exceso en el uso de la libertad de expresión porque se lesionó la imagen personal” de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“No se lo cuestionó por lo que ha hecho, sino por lo que es y eso está mal. Por esa razón, como representante de TC Televisión, ofrezco disculpas públicas y sinceras a Leonidas Iza, a su familia y al indigenismo ecuatoriano. No debió suceder y se harán los cambios necesarios”, manifestó Cuesta esta noche durante el noticiero estelar del canal.

— LaHistoria (@lahistoriaec) July 6, 2021

En sus disculpas, Cuesta añadió que los creadores de La Posta XXX no están exentos de cometer errores. Aclaró que“el Gobierno no tiene vela en este entierro”y que el presidente Guillermo Lasso “ha sido sumamente respetuoso con las decisiones que se toman aquí, él no utiliza este medio a su antojo”, agregó.

El pasado domingo, se estrenó el programa “La Posta XXX” donde se habló de la elección de Leonidas Iza como presidente de la CONAIE.

Los periodistas Anderson Boscán y Luis Vivanco utilizaron un acróstico para colocar adjetivos al dirigente indígena, lanzando dardos a la imagen colgada en la pared.

Iza se pronunció en su cuenta de Twitter: “Repudiable que se pretendan escudar en el derecho a la libertad de expresión para expresar su odio contra quienes tenemos firmeza ideológica y buscamos transformar el país. Tomaremos las acciones pertinentes ante este hecho y clara muestra de que no es viable la autorregulación”.

Tomaremos las acciones pertinentes ante este hecho, y clara muestra que no es viable la autoregulación. pic.twitter.com/LIdFWTyiY6 — Leonidas Iza Salazar Oficial (@LeonidasIzaSal1) July 5, 2021

