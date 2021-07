“Don Naza” es convocado a rendir versión vía telemática este miércoles por caso ‘Big Money’

Miguel Ángel Miguel Nazareno, más conocido como ‘Don Naza’, fue convocado por la Fiscalía General del Estado a rendir su versión libre y voluntaria dentro del caso ‘Big Money’.

La diligencia está pautada para este miércoles 7 de julio a las 10:00 y esta vez será vía telemática. Esto, luego que la semana pasada no acudiera a la instancia de Quito.

En las redes sociales, a las que se les atribuye a ‘Don Naza’, se asegura en un video que en los próximos días se retomarán las actividades de ‘Big Money’.

“Esta semana estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades, es decir, la devolución de su dinero. Estén atentos a nuestro canal oficial (…) donde vamos a publicar la fecha y el lugar en donde vamos a devolver su dinero”, dice Nazareno en un video que circula en redes.

CASO ‘BIG MONEY’

De acuerdo a lo que se conoce públicamente, ‘Don Naza’ recibía dinero de personas y prometía entregarles el 90% de interés en una semana. Por ahora, las autoridades no han dado con el paradero de Nazareno.

‘Don Naza’ no cuenta con una boleta de captura en su contra.

En un comunicado, la Fiscalía informó que no existe boleta de captura contra Nazareno y que se había convocado a rendir versión libre y voluntaria junto con su abogado.

La Fiscalía detalló que la madrugada del 30 de junio allanó tres inmuebles en Quevedo: Comercial Nazareno, que sería el domicilio del militar, Tennis Club Quevedo, donde se captaba el dinero y un tercer inmueble en el que se presume que almacenaba el dinero.

Miguel Nazareno (Don Naza) a sus Inversionistas Publicado por Don Naza Quevedo en Domingo, 4 de julio de 2021

En el operativo, denominado ‘Verde fortuna’, los agentes policiales lograron levantar indicios y elementos como cuadernos, libretas, 12 máquinas contadoras de dinero, cuadernos y registros de ingresos y egresos diarios de ‘Big Money’, recibidoras y recibos con número de RUC y USD 17.165 en efectivo.

Pues, en un comunicado reciente de la Fiscalía se detalló que el acto urgente de allanamiento se ejecutó tras haber recabado información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional en la cual se aseguraría que ‘Big Money’ no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero, que no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Con la versión de ‘Don Naza’, las autoridades prevén recabar datos que den cuenta de la procedencia del dinero, el giro del negocio, permisos para ejercer la actividad y entre otros.