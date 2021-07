‘Don Naza’ presentó su baja voluntaria a las filas del Ejército Ecuatoriano

Miguel Ángel Miguel Nazareno más conocido como ‘Don Naza’, propietario de ‘Big Money’, presentó su baja voluntaria a las filas del Ejército Ecuatoriano por intermedio de su representante legal, este martes. Así lo informó la institución en un comunicado.

Ayer, el Consejo del Personal de Tropa de la Fuerza Terrestre se reunió para resolver la situación laboral del cabo primero de infantería.

“La resolución adoptada en su parte principal resuelve cambiar la situación militar del cabo primero de infantería Miguel Ángel Nazareno Castillo, de servicio activo al servicio pasivo”.

El artículo 87 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas indica que el militar será dado de baja por una de las siguientes causas: solicitud voluntaria, la misma que se encuentra en ejecución a partir del 30 de junio del 2021.

El Ejército Ecuatoriano manifestó su compromiso permanente de ofrecer las facilidades a las autoridades competentes para continuar con la investigación respectiva.

CASO ‘BIG MONEY’

De acuerdo a lo que se conoce públicamente, ‘Don Naza’ recibía dinero de personas y prometía entregarles el 90% de interés en una semana. Por ahora, las autoridades no han dado con el paradero de Nazareno.

‘Don Naza’ no cuenta con una boleta de captura en su contra.

En un comunicado, la Fiscalía informó que no existe boleta de captura contra Nazareno y que se había convocado a rendir versión libre y voluntaria junto con su abogado.

La Fiscalía detalló que la madrugada del 30 de junio allanó tres inmuebles en Quevedo: Comercial Nazareno, que sería el domicilio del militar, Tennis Club Quevedo, donde se captaba el dinero y un tercer inmueble en el que se presume que almacenaba el dinero.

En el operativo, denominado ‘Verde fortuna’, los agentes policiales lograron levantar indicios y elementos como cuadernos, libretas, 12 máquinas contadoras de dinero, cuadernos y registros de ingresos y egresos diarios de ‘Big Money’, recibidoras y recibos con número de RUC y USD 17.165 en efectivo.

Miguel Nazareno (Don Naza) a sus Inversionistas Publicado por Don Naza Quevedo en Domingo, 4 de julio de 2021

Pues, en un comunicado reciente de la Fiscalía se detalló que el acto urgente de allanamiento se ejecutó tras haber recabado información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional en la cual se aseguraría que ‘Big Money’ no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero, que no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Con la versión de ‘Don Naza’, las autoridades prevén recabar datos que den cuenta de la procedencia del dinero, el giro del negocio, permisos para ejercer la actividad y entre otros.