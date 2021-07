Adal Ramones contó una especial anédocta de la primera vez que entrevistó a Luis Miguel quien luego de eso se convirtió en su amigo

Adal Ramones oficialmente está de vuelta en el mundo del teatro tras el estreno de la obra en la que participa: Voy a ser papá. Y los reporteros que se hicieron presentes en la premier del proyecto le consultaron no solo sobre este trabajo, sino que también aprovecharon para indagadar sobre la localización de la madre de Luis Miguel.

Adal Ramones fue cuestionado sobre los rumores que señalan que la mamá de ‘el Sol de México’ podría estar en Argentina. Esto luego de que el año pasado, la prima de Luis Miguel, Flavia Basteri, afirmó en una entrevista para el programa Chisme no Like, que su paradero sería en ese país. Que estaría viva y recluida en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires.

Estas declaraciones avivaron la polémica e intriga sobre el sensible tema de la familia del cantante. “Hasta donde yo sé, Luis Miguel tuvo en sus manos el informe donde correspondía el ADN con el de su mamá. Capaz de que me informaron mal, pero fue lo que yo me enteré hace mucho tiempo”, dijo Adal para las cámaras de los medios de televisión.

“Él creía sinceramente que podía volver a verla en vida”

El también animador recordó lo que habló con el intérprete mexicano durante la entrevista que le realizó hace un tiempo: “En ese momento tal vez él no sabía, yo creo que no sabía, por eso dijo ‘me gustaría verla’. No creo que haya sido una especie de deseo de “¡cómo me gustaría volver a verla!”, pienso que en ese momento él creía sinceramente que podía volver a verla en vida”.

Dicha entrevista data del año 2003 para el programa Otro Rollo, en la que conversaron varios temas, sin ninguna sensura por parte de Luis Miguel ni su manager. Luego de ese momento nació una gran amistad entre los dos artistas que perdura hasta el día de hoy.

Prosiguió contando sobre la entrevista que se llevó a cabo en dos partes, hace más de 14 años. “La primera entrevista la hice en casa del diseñador Gianni Versace en Miami, y la otra que hice fue en Cancún, y en ningún momento, ni él ni su representante me dijeron, no preguntes esto, no preguntes lo otro”, comentó.

“Fue el único artista que entreviste fuera de la escenografía del programa“

En la primera sesión de esa conversación ambos firmaron un billete que se partió a la mitad, cada uno se quedó con su correspondiente parte. Realizando la promesa de que se volverían a encontrar. Meses después se dio, en Cancún, y el presentador le mostró su mitad del billete a mitad de la entrevista. Luis Miguel bromeó sonriendo y dijo: “me estás haciendo quedar mal ante tu audiencia”.

Y sopresivamente para Adal, el cantante sacó de su bolsillo la otra mitad del billete y juntó ambas ante las cámaras diciendo:“Bueno, esto me lo quedo yo”. El conductor comentó acerca de esa ocasión: “Yo recuerdo que saqué aquélla mitad del billete, y yo no sé cómo lo hizo. Si él o el representante traían la otra mitad, han de haber dicho: ‘lo va a sacar este cuate’, entonces sí fue increíble verlo”.

Adal confesó que fue especial e importante para él y para el programa que conducía recibir al cantante que hoy es su amigo: “Les voy a confesar algo, en 12 años de Otro Rollo, fue el único artista que entreviste fuera de la escenografía del programa“, concluyó.

