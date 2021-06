Accionar de un taxista evitó un posible abuso sexual

En las redes sociales circula un video, donde se observa como un taxista frustró lo que sería un posible intento de abuso sexual contra una mujer, que se encontraba en estado de embriaguez. Aún no se sabe donde ocurrió pero, se puede ver cómo ocurrió el hecho.

En la cámara de seguridad del taxi, quedó todo grabado, esto mientras el conductor cumplía con su recorrido nocturno. Aquí se puede ver desde el momento en que la pareja ingresa al vehículo con la intención de dirigirse a un motel.

🚨Se viraliza video en el que taxista habría salvado a una joven que se encontraba en estado de ebriedad, a punto de ser abusada. pic.twitter.com/Y3MuVgdt7d — Ronald Vinces (@VincesRonald5) June 25, 2021

Taxista solicitó ayuda:

Tal y como se narra en el video, el chofer del vehículo amarillo, desde que la pareja ingresa a su unidad se percata de que la mujer se encuentra ebria y de que desea dirigirse a su domicilio, mientras que, el hombre solicita al taxista los lleve a un motel, al más cercano.

Al ver que la mujer no se encontraba de acuerdo, el taxista sugirió al individuo no llevarla, pero este contestó que si no lo hacía tomaría otro vehículo. A esta respuesta, el conductor aceptó llevarlo, y en el camino a través de códigos llamó a la Policía y pidió ayuda.

Al llegar al sitio solicitado por el hombre encapuchado, el taxista se ofreció llevarlos hasta su habitación, esperando que llegue la Policía y poder salvar a la mujer. Una vez en el sitio, los uniformados arribaron e inmediatamente evitaron el delito y rescataron a la mujer.

Este accionar del conductor del taxi ha sido felicitado, por quienes han observado el video, así como de Adrián Castro, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT.

Necesitamos más personas como este conductor, aplausos de pie. 🙌 https://t.co/GI04C7OuIc — Adrián Castro P. (@acastropiedra) June 27, 2021

Te puede interesar: