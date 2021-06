Secretaría Técnica Toda una Vida cambiará su rumbo: combatirá la desnutrución crónica infantil

La Secretaría Técnica Toda una Vida fue creada en el anterior Gobierno con el afán de articular y coordinar los programas emblemáticos, como la misión Las Manuelas y Casa para Todos.

Ahora, esta Secretaría transferirá esas competencias a los ministerios del sector social: MIES y Miduvi, respectivamente, según Erwin Ronquillo, actual Secretario.

Ronquillo indicó a METRO que esta cartera de Estado se transformará institucionalmente para encargarse de forma prioritaria y exclusiva en la lucha contra la desnutrición crónica infantil con el objetivo de prevenirla y, a largo plazo, erradicarla.

El representante de la Secretaría Técnica Toda una Vida indicó que se han conformado dos equipos: el primero, encargado de trasladar las competencias hacia los ministerios señalados; y el segundo, de alto nivel, que se encargará del proyecto de desnutrición crónica infantil desde el día uno.

“Estamos trabajando en un plan estratégico para erradicar y prevenir la desnutrición crónica infantil y vamos a citar a representantes de ministerios, sociedad civil y cooperación internacional para traer las mejores prácticas internacionales, y junto a expertos en la materia, implementar una estrategia adecuada para el país tomando en cuenta los casos de éxito”, dijo Ronquillo.

¿Qué hacer ante el problema?

Ronquillo destaca que este fenómeno hay que atacarlo desde diferentes frentes. Por ello menciona algunas estrategias: el primer punto que se trabajará es la familia, que los padres conozcan qué hacer con la nutrición de sus hijos. Además, plantean la intervención del Estado para captar a las madres desde el embarazo hasta los dos años de vida del niño, para realizar distintas actividades: asegurar su atención médica en la etapa de gestación y continuar hasta los 2 años, acceso a la vacunación hasta los dos años de edad, así como trabajar con los GADs, quienes son responsables de agua y saneamiento, para acceder de forma segura a estos servicios y brindar un ambiente saludable a la niñez.

“Vamos a procurar que los programas de nutrición, con un componente de educación, lleguen a la mayoría de hogares. Muchas veces no se trata de falta de alimentos, sino falta de cultura de nutrición. Como sociedad no sabemos cómo alimentar a nuestros niños. Tanto es así que en el quintil más rico del Ecuador hay un 14% de desnutrición, ¿cómo se explica si ese estrato no tiene problema de acceso a alimentos o falta de recursos? Por eso es tan importante que la información llegue a los hogares como el primer frente de batalla ante la desnutrición infantil”, señaló Ronquillo.

En lo operativo, el Secretario señalo que tendrán presencia en territorio para tomar acciones mucho más apegadas a la necesidad de la comunidad, entendiendo la realidad local. A esto se añade que se establecerán programas de educomunicación para padres y niños, para que entiendan cómo deben alimentarse y cómo hacerlo de forma saludable.

“Es importante que los ciudadanos entendamos que debemos tomar esta problemática como bandera de lucha una vez que venzamos la pandemia; nuestro siguiente gran propósito será erradicar este problema que, si se mantiene, provocará que se amplíen las brechas de desigualdad en las próximas generaciones”, finalizó.

Sigue leyendo: