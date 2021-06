“Entre julio y agosto vamos a tener muchísimas más vacunas”, dice la Ministra de Salud

Ecuador recibirá “muchísimas más vacunas” entre julio y agosto de 2021 para avanzar en el plan de inoculación contra el COVID-19. Así lo aseguró este martes Ximena Garzón, Ministra de Salud del país.

“Entre julio y agosto vamos a tener muchísimas más vacunas”. Ministra de Salud, Ximena Garzón.

Ministra de Salud, Ximena Garzón/Ministerio de Salud

La funcionaria reiteró, en un conversatorio con medios de comunicación, a la ciudadanía que puede acudir a los puntos de vacunación de acuerdo al cronograma establecido.

Más dosis de Pfizer

Comentó además que hoy recibirán 108.000 dosis de Pfizer y esta semana también llegarán más vacunas del mecanismo Covax, aunque no especificó el día ni la cantidad.

Te puede interesar: Así se puede obtener el certificado de vacunación, si es que no lo recibió cuando se inoculó

Aseguró que al momento cuentan con vacunas para aplicar las segundas dosis de las tres marcas que se usan de momento en el país: Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

Aplicación de vacunas en Ecuador/API

Según Garzón, el 75 % de la población de adultos mayores a nivel nacional han sido inoculados y desplegarán esfuerzos para ubicar a quienes aún no han recibido las dosis.

“Haremos barridos comunitarios para poder determinar, por ejemplo, si esas personas no han asistido porque no desean ponerse la vacuna o porque no pueden llegar a los centros de vacunación” ante lo cual llevarán las vacunas a las casas o centros donde viven los adultos mayores, avanzó.

Con datos de EFE