La Fiscal Diana Salazar publica en Twitter fuertes declaraciones

La fiscal Diana Salazar aprovechó este lunes 14 de junio su cuenta de Twitter para exteriorizar detalles de los procesos de investigación por corrupción en los que, según ella, “mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia”.

Con un cadena de tuits la Fiscal General de la Nación mostró preocupación por como la justicia ecuatoriana ha venido pocesando los casos que la Fiscalía ha investigado.

Mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable. — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) June 14, 2021

Salazar envió un mensaje a quienes, según ella considera, están “torciendo” la justicia. “No cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie”, manifestó.

La Fiscal tenía previsto para este lunes una audiencia de revisión de medidas del contralor subrogante Pablo C., uno de los trece procesados en el denominado caso Las Torres por el delito de delincuencia organizada. La diligencia estaba convocada para las 11:30 de este 14 de junio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, por un percance en la salud de la fiscal Salazar se difirió la audiencia.

“Por un percance en mi salud he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., prevista para hoy, porque la voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones”, manifestó Salazar.

Se difiere audiencia solicitada por Pablo C.

Una vez que se instaló la audiencia solicitada por la defensa de Pablo C., quien busca que se le revoque la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre al contralor subrogante, el secretario de la Sala Penal explicó a los sujetos procesales que el juez nacional Felipe Córdova no instalará la audiencia debido a un pedido de diferimiento hecho por la fiscal Salazar.

Pablo Celi: Durante la madrugada, @FiscaliaEcuador ejecutó 25 allanamientos en #Quito y #Guayaquil para recabar información por el supuesto delito de delincuencia organizada entre Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia. pic.twitter.com/S6f3WcPQX0 — Metro Ecuador (@MetroEcuador) April 13, 2021

La CNJ indicará nueva fecha para resolver la audiencia de revocatoria de la medida cautelar que pesa sobre Celi.

El 9 de junio pasado, Pablo C. fue trasladado desde la Cárcel 4, en donde cumple la prisión preventiva, hasta el hospital Eugenio Espejo, en Quito, pues dio positivo para COVID-19.

Según el cuadro clínico, Celi habría presentado fiebre alta y complicaciones en su tracto respiratorio.