Estudio revela si las vacunas son efectivas contra la variante delta del coronavirus

La variante del coronavirus denominada Delta es catalogada como la más peligrosa, no solo por sus síntomas sino por su mayor transmisión. La duda de si las vacunas son igual de efectivas contra esta mutación por fin ha sido respondida por el Public Health England (PHE).

La institución gubernamental indicó que las vacunas ofrecen una protección significativa contra la variante Delta (se detectó en India). El estudio se aplicó en 14.019 casos presentes en Inglaterra.

La jefa de inmunización del PHE, doctora Mary Ramsay, describió que los hallazgos de los estudios son enormemente importantes. La inyección permitiría la reducción en que pacientes infectados no acudan a hospitalización.

Sin embargo, los expertos enfatizaron que esta “protección” contra la variante Delta y otras del coronavirus se tiene una vez que se aplica la segunda dosis.

“Si has recibido tu primera dosis pero aún no has reservado la segunda, hazlo. Ayudará a salvar vidas y nos impulsará en el camino hacia la recuperación”, dijo Matt Hancock, secretario de Salud de Reino Unido.

Solo en Reino Unido, el programa de vacunación ha evitado 14 muertes y alrededor de 42 mil hospitalizaciones de personas mayores. Hasta el domingo 13 de junio más de 41,6 millones de personas han recibido la segunda dosis de la vacuna en esta región.

Variante Delta o B1.617.2

Especialistas apuntan que esta variante provocó la enorme ola de infecciones observadas en la India durante los últimos dos meses. La OMS tildó que la Delta puede ser mas transmisible o provocar una enfermedad más grave.

Entre los mayores temores es que la variante de la India se asocia con aproximadamente el doble de riesgo de hospitalización en comparación a la Alpha.

Se encontró que la vacuna Pfizer-BioNTech proporciona un 79% de protección contra la infección por la variante delta, en comparación con el 92% contra la variante alpha. Similares resultados tienen AstraZeneca y Moderna.

