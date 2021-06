Denuncian en redes que enfermera simuló vacunar en Guayaquil

Ciudadanos denuncian en redes sociales que una enfermera simula vacunar contra el covid-19, a un paciente. El hecho fue registrado en Guayaquil, sin embargo no se conoce detalles de la fecha exacta en que fue grabado.

El video, que no tardó en viralizarse, muestra a una enfermera que le da indicaciones a una mujer antes de vacunarla. Sin embargo, es en ese momento donde los ciudadanos señalan que nunca la inyectó.

Los usuarios de Twitter señalaron que el hecho ocurrió en la Unidad Educativa El Cenáculo en Pascuales, en Guayaquil.

SIMULÓ VACUNARLA

El video es claro, no le inyecta el líquido de la vacuna contra el #Covid19.

Indican que ocurrió en la Unidad Educativa El Cenáculo en Pascuales – Guayaquil. Autoridades de @Salud_Ec informan que después le aplicaron la dosis a la ciudadana. @teleamazonasec pic.twitter.com/xumjUiPgY7 — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) June 11, 2021

El hecho llevó a que los ciudadanos se cuestionen si realmente nos están vacunando o en algunos casos hay ecuatorianos a los que no se les inyecta el líquido.

“Se que la red está llena de videos conspirativos que van desde lo absurdo a lo fantasioso pero este en particular me llamó la atención y me puso a pensar si en verdad nos están vacunando o simplemente por el cansancio de una jornada extenuante, algunos trabajadores de la salud se saturan y pasan por alto una correcta vacunación o simplemente se trata de un simulacro”, escribió la cuenta @guayacobatracio0, en Instagram, donde también compartió el video.

