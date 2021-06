Es hora de que Ecuador sea ‘el rival a vencer’ en Copa América

Después de dos derrotas seguidas en Eliminatorias, la Tricolor se prepara para su debut en Copa América este domingo 13 de junio ante Colombia. Ecuador tiene una tarea pendiente en esta competición donde no le ha ido bien a lo largo de la historia y ya es hora que la Copa América sirva sólo para aprender.

Años atrás, el exentrenador de la Tricolor, Hernán Darío Gómez, anunció que Ecuador va a la Copa América para aprender. “A la Copa América vamos a aprender”. ¡Basta! La Selección debe viajar a Brasil para ser protagonista, los tiempos han cambiado y es hora de que la Tri ya no tenga participaciones desastrosas en este certamen.

Ecuador buscará en Brasil su primer título de la Copa América, torneo en el que su mejor participación fue en la edición de 1993, terminando en el cuarto puesto. La Tricolor, junto con Venezuela, son las únicas que no han ganado la competencia continental, por lo que supone este torneo un gran reto para el equipo que dirige Gustavo Alfaro.

A lo largo de toda su historia, Ecuador participó en 28 ediciones de la Copa América con un total de 121 partidos jugados. Sin embargo, el historial no le favorece a la Tricolor debido a que solamente ha conseguido 16 victorias, ha empatado en 23 oportunidades y ha registrado un total de 82 derrotas. En estos compromisos, Ecuador supo marcar un total de 129 goles a favor, siendo aún Carlos Alberto Raffo el máximo goleador de la Tri en esta competencia con ocho anotaciones. Además, nuestra selección ha sido la más goleada recibiendo un total de 318 goles en contra.

En 15 de enero de 1939, Ecuador cumplió con su primera participación en una Copa América disputada en Perú. Ese día la Tricolor debutó contra el local cayendo por 5 tantos contra 2. La primera victoria nuestra selección en este certamen llegó veinte años después, en Brasil 1949 venciendo 4-1 a la selección colombiana. Mostró su mejor cara cuando fue sede del torneo, en los años 1947, 1959 y 1993.

Fue en el año 1959 cuando Ecuador organizó por segunda vez la Copa América. En esta edición, la Tri alcanzó el cuarto lugar, su mejor posición hasta el momento. Al igual que en 1959, la Tri fue la anfitriona de esta competencia en el año 1993 cumpliendo una de sus mejores participaciones. En aquel entonces, de la mano del técnico montenegrino Dusan Dráskovic, enfrentó a la selección paraguaya, superándola y consiguiendo la clasificación a las semifinales.​

Los números y la historia están en contra de Ecuador en Copa América, y es hora de cambiar la historia. La Tricolor tiene con qué. Pese a las adversidades, es la tercera en la clasificación de Eliminatorias sobre seleccionados como Uruguay, Chile y Colombia, y sólo detrás de las potencias mundiales como Brasil y Argentina.

Si bien es cierto, las dos últimas derrotas ante Brasil y Perú nos dejan algunas dudas del momento que vive el combinado ecuatoriano, pero al regresar a ver los jugadores que tiene en la actualidad la Selección, vemos que “sí se puede” y que podemos romper la maldición en Copa América.

Si en 2006 pudimos alcanzar los octavos de final de un Mundial, ¿por qué no llegar lejos en esta Copa América? Si en 2019 la Selección Sub 20 pudo salir campeón de Sudamérica y tercero ser tercero en el mundo, ¿por qué no llegar lejos en esta Copa América?

Varios jugadores de esa histórica Sub 20 de Jorge Célico están ahora en la Tri. Por ejemplo, Gonzalo Plata fue figura en aquel entonces con la ‘Mini-Tri’ y hoy es el llamado a ser titular y figura en el equipo de Gustavo Alfaro. Gonzalo, con tan sólo 20 años de edad, entró en el partido ante Perú, marcó el gol y le cambió la cara junto a Damián Díaz.

Es hora de que Ecuador sea el rival a vencer en Copa América, es hora de cambiar la historia.

Sigue leyendo