Ecuatorianos que se vacunaron en el exterior podrán hacer registro de su inmunización

Iniciado el nuevo plan de vacunación 9/100, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que habilitará en las próximas 72 horas, un registro para los ecuatorianos que se vacunaron contra la covid-19 en el exterior.

Así lo anunció Enrique Pita, presidente del CNE, quien estuvo en la presentación oficial del programa de vacunación, que fue realizada en el coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS).

El Plan 9/100 contempla un registro electoral de 13’216.000 personas. No se encuentran los casi 600.000 ecuatorianos que no sufragaron en tres procesos anteriores y también hay ecuatorianos que fueron dados de baja.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) seleccionó los recintos electorales y de acuerdo al número de vacunas y fases, se enviará esa información para que el CNE la incorporen en la página web.

Para consultar su lugar de vacunación en la página: lugarvacunacion.cne.gob.ec. Se debe colocar el número de cédula y automáticamente podrá ver dónde vacunarse. La información se irá actualizando cada miércoles.

El funcionario informó que hay alrededor de siete millones de consultas a la página web, lo que —acotó— les trajo un problema porque desbordó su ancho de banda, pero se logró solucionar.

Pita indicó que se habilitará otro enlace para las personas que no consten en el registro de vacunación, puedan hacerlo ingresando su número de cédula, llenar un formulario y constar en el padrón.

Va a incorporar a los que estaban en el padrón pasivo, los que no votaron en las elecciones 2019 y también aquellos ecuatorianos que estando empadronados en el exterior han regresado al país y que no constan en el padrón local, nacional, no en el padrón de extranjeros

Enrique Pita, presidente subrogante del Consejo Nacional Electoral