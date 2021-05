Lasso confirma la negociación de 18 millones de vacunas Sputnik V

El presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que su equipo se encuentra en la negociación de 18 millones de vacunas Sputnik V para lograr el Plan de Vacunación 9/100 se lleve a cabo con el objetivo esperado.

Hoy, desde el coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana, el mandatario dio detalles de las negociaciones para adquirir dosis de vacunas y lograr inmunizar masivamente a los ecuatorianos con la presentación oficial del nuevo plan de vacunación con la colaboración del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Es un proceso abierto para todos los ecuatorianos, no hay provilegios”.

Lasso necesita 18 millones de vacunas

Desde el 12 de abril comenzó “la diplomacia de las vacunas” confirmó Lasso, quien indicó que apenas conoció los resultados oficiales, comenzó con la urgencia de adquirir vacunas. “Tomé contacto con el embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan, quien de la manera más gentil se puso a trabajar”, dijo. “Contesté de inmediato la carta del presidente Vladimir Putin, donde me felicitaba por el triunfo y fui directo al grano: “Gracias pero necesito 18 millones de dosis de vacunas“, indicó el primer mandatario.

Lasso además indicó que gracias a estas negociaciones con el Fondo Ruso, se logró que la vacuna Sputnik V sea aprobada en Ecuador por la Arcsa. “Mis equipos de trabajo han comenzado a negociar la adquisición de 18 millones de vacunas Sputnik V“, confirmó. “Ojalá que las gestiones políticas internacionales nos permitan agilizar la entrega de estas vacunas; ojalá las tengamos todas en los próximos 100 días“. Lasso agradeció la voluntad de Rusia y del embajador para facilitar la entrega de nuevas dosis.

Se busca otras alianzas con China y Estados Unidos

El presidente también indicó que tuvo contacto con el embajador de China donde confirmó la donación de 20.000 vacunas Sinovac y la adquisición de 500.000 que llegaron el pasado 29 de mayo a Quito. Las 500.000 restantes que fueron adquiridas llegarán en el mes de junio. Además hay el compromiso de agilizar la entrega de dosis.

También indicó que tuvo contacto con el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, donde se conoció la disposición del Gobierno de EE.UU de donar cerca 80 millones de vacunas al mundo, en especial a América Latina. “Estoy a la espera de la confirmación de cuantas vacunas recibiremos como parte de ese programa”, agregó.

Lasso también confirmó que están en contacto con las empresas que fabrican directamente las vacunas en el mundo. “Esperamos que el mundo responda y lleguen las vacunas”. “El programa de COVAX va muy lento, es muy poca la cantidad de vacunas que estamos recibiendo y pedimos a las Naciones Unidas se sensibilice y acelere el proceso de entrega de dosis“, indicó el presidente.

Lasso también indicó que hay una esperanza de que para el mes de julio la oferta y demanda de vacunas en el mundo se equilibrará y se volverá más fácil el acceso a las dosis por lo que “peleará” para obtener las necesarias para inocular al pueblo ecuatoriano.

Lasso indica que no ha sido vacunado

Por su parte, el presidente de Ecuador confirmó que no ha sido inmunizado y que esperará su turno dentro del rango de 65 años. “Yo no he sido vacunado todavía, espero vacunarme cuando la ministra de Salud anuncie que nos toca a los 65 años de edad, primero que se vacune la primera línea, los mayores, los más vulnerables y luego que nos toque a los que nos corresponda de acuerdo a la edad”, dijo.

Te puede interesar: