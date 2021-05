Se reporta cierra de la vía Panamericana en Imbabura, ¿qué piden los manifestantes?

Varios manifestantes bloquearon la vía Panamericana, sector San Roque (Otavalo). Las organizaciones sociales, indígenas y campesinas piden que se deroguen los decretos 1054, 1158 y 1183.

En imágenes compartidas por usuarios de redes sociales y por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se observa como decenas de personas cerraron la vía.

Decreto 1054

El decreto enfatiza que los precios de los combustibles serán calculados mensualmente por cada actor de cadena de comercio de combustibles.

La EP Petroecuador realizará hasta el día 10 de cada mes, los cálculos en función de los costos de la abastecedora de combustibles y de los precios de venta del mes anterior, para que, a partir de las 0h00 del día 11, se reflejen los nuevos precios de los combustibles en cada una de las estaciones de servicios públicas y privadas a escala nacional.

Situación en la Comunidad San Rafael de la Laguna, Canton #Otavalo pic.twitter.com/pW7diZXhWc — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 25, 2021

Decreto 1158

Establece el mecanismo que permite la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado. El propósito es que asuman progresivamente los costos de importación de derivados y, de esta manera, el país cuente a futuro con combustibles bajo la Norma Técnica de emisiones de Euro V y de la OMI 2020.

En cuanto a las gasolinas extra y ecopaís y el diésel 2 y premium para los segmentos automotriz, camaronero, pesquero y atunero se mantienen bajo el sistema de banda de más / menos el 5 %, que garantiza que la fluctuación en los valores de los derivados sea en apenas centavos, lo que protege al consumidor final.

Acciones articuladas en la provincia de #Imbabura, esto sucede en la Comunidad Peguche. pic.twitter.com/TuLmT8rRUI — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 25, 2021

Decreto 1183

Establece que “con el fin perfeccionar la metodología del sistema de banda de precios y el cálculo de los precios de los combustibles: Diésel 2, Diésel Premium, Gasolina Extra y Extra con Etanol Anhidro (Ecopaís) para el segmento automotriz, (…) , es necesario que los precios referenciales que recogen las fluctuaciones de los mercados y las bandas sean fijados por el Ente de Control y no por un actor de la cadena de comercialización”, por lo cual, la ARC realizará el cálculo de este precio hasta el día 10 de cada mes, que entrará en vigencia a partir del 11 del mismo período.

Además de la derogatoria de los citados decretos, que apuntan al incremento de los combustibles, también se solicita no tener acuerdos con el FMI,

Otros pedidos

Además de la derogatoria de los citados decretos, que apuntan al incremento de los combustibles, también se solicita no tener acuerdos con el FMI, no al cobro de interés sobre recargos, no al confinamiento por coronavirus debido al grave impacto en la economía.

