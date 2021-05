Artista demandó al Vaticano por emplear su arte callejero en un sello

Una noche a principios de 2019, la artista callejera Alessia Babrow pegó en un puente cerca del Vaticano una imagen estilizada de Cristo que había hecho. Un año más tarde, descubrió con desconcierto que el Vaticano parecía haber utilizado una reproducción de su obra como su sello de Pascua de 2020.

La imagen muestra sobre el pecho de Cristo un corazón con mensaje, característico de la obra de la artista. Babrow demandó el mes pasado a la oficina de telecomunicaciones del Estado Vaticano en una corte de Roma, alegando que se estaba lucrando de forma ilegítima de su creatividad e incumplía la intención original de su obra.

Un año más tarde, descubrió con desconcierto que el Vaticano parecía haber utilizado una reproducción de su obra

La demanda, que reclama casi 130.000 euros como indemnización, indica que el Vaticano nunca dio una respuesta oficial a los intentos de Babrow de negociar un acuerdo cuando descubrió que se había empleado su obra sin su consentimiento y después supuestamente se había vendido.

“No podía creerlo. Sinceramente creí que era una broma”, dijo Babrow a The Associated Press. “La auténtica conmoción fue que hay algunas cosas que no esperas de ciertas organizaciones”.

El Vaticano acoge algunas de las mayores obras maestras del mundo, y defiende con firmeza su derecho a reproducir la imagen de la Capilla Sixtina o la Piedad de Miguel Ángel. Pero ahora las tornas han cambiado, y el Vaticano está acusado de violar los derechos de propiedad intelectual de una artista callejera.

Abogados de derechos de autor familiarizados con el caso dijeron que es un proceso importante para Italia y demuestra la creciente apreciación del arte callejero al estilo de Banksy y la creencia de que incluso el “arte de guerrilla” anónimo merece protección contra la comercialización corporativa no autorizada. O, en este caso, la comercialización eclesiástica.

La obra en cuestión es una imagen impresa de 35 centímetros que muestra a Cristo como en una famosa obra del pintor alemán del siglo XIX Heinrich Hoffman. Sobre el torso de Cristo se ve el sello personal de Babrow: Una imagen de un corazón humano con las palabras “JUST USE IT” (“Simplemente úsalo”) escrito por encima como en un grafiti.

La obra forma parte del proyecto “Just Use It” de Babrow, iniciado en 2013 y que ha incluido imágenes con corazones similares sobre representaciones de Buda, el dios hindú Ganesha y la Virgen María, colocadas en muros, escaleras y puentes de toda Roma, así como una versión gigante sobre el andamio de un palazzo.

El concepto del proyecto, explicó, es “fomentar la inteligencia y el cerebro del corazón” de una forma holística y sin prejuicios. El abogado Mauro Lanfranconi alegó en la demanda que al apropiarse de la imagen para promocionar a la Iglesia católica, el Vaticano “distorsionó de manera irrevocable” la intención artística y el mensaje de Babrow sobre que no hay verdades universales.

La artista dijo que creó la imagen de Cristo el 19 de febrero de 2019 y la pegó poco después sobre un muro de mármol junto al puente principal que lleva al Vaticano, como una docena de piezas que colocó esa noche por el centro de Roma. La obra lleva sus iniciales dentro del corazón.

Descubrió que el Vaticano lo había utilizado como sello cuando un conocido fotógrafo romano de arte urbano lo vio y lo reconoció de inmediato como una obra de Babrow.

Sigue leyendo