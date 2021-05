Qué dijo Dayanara sobre la salud de su esposo Jonathan Estrada

Jonathan Estrada tuvo que ser hospitalizado de emergencia el martes. Tanto su esposa Dayanara como los seguidores estuvieron preocupados por la salud del actor, que tras un buen susto, ya está mejor y recuperándose.

Dayanara que estuvo acompañando a su esposo en el hospital, no ocultó su preocupación, al pensar que podría tratarse de una apendicitis. Cuando ya revisaron al actor, la cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram sobre lo ocurrido.

“Mi bonito me hace pasar mala noche, creo que me está preparando para cuando sea mamá. No me asustes Jonathan Estrada”, escribió la cantante en su historia, junto a una fotografía de ella mimando al actor. Con esa reacción, la cantante deja claro que está abierta a ser madre.

Horas más tarde, la artista compartió otra historia donde indicó que se sentía feliz por varias razones, entre ellas, el hecho de que su esposo ya está mejor.

“Mi querido esposo ya está recuperando y hasta ronca. (Eso me pone feliz, muy feliz)”, indicó Dayanara.

Jonathan Estrada de 34 años tuvo que ser hospitalizado de emergencia el martes por la noche. Posteriormente, el actor reveló información de su estado de salud.

