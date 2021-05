Adrián Granizo se despide de la Gobernación de Santo Domingo

Tras varios meses de trabajo, Adrián Granizo abandona la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas dejando una “institución más fortalecida” para la próxima autoridad que se posesionará a propósito del nuevo cambio de Gobierno. En una entrevista con METRO, Granizo resaltó algunos de los puntos de su gestión y nos contó sus experiencias en el cargo.

¿Cómo considera que fue su gestión?

Ha sido una grata experiencia. Considero que se deja una institución fortalecida internamente. Cualquier autoridad que no sepa aprovechar el equipo de trabajo que tiene con la experiencia y trayectoria que posee, no hará una buena gestión.

Hemos logrado tejer buenas relaciones con las Municipalidades de la provincia y la Prefectura. Cierro este periodo como gobernador sin fricciones políticas de ningún tipo con ninguna autoridad.

En este trabajo no se duerme bien, porque tenemos que atender medios, llamadas telefónicas, alertas o asuntos urgentes que resolver: lo más temprano que me acuesto es a las 12 de la noche.

Hay diferentes personas que me escriben para resolver temas puntuales como la atención médica en hospitales, multas de tránsito y cosas por el estilo. Sin embargo, hay procedimientos que toca respetar y por eso no me he entrometido en temas como por ejemplo de tránsito, aunque sean amigos del gobernador.

¿Alguna experiencia que recuerde?

Claro, en mi primera semana un amigo iba en una moto y me llamó para preguntarme si los agentes de policía tenían competencia en el bypass de Santo Domingo, a lo que respondí que no, que los que tienen competencia eran los agentes de la CTE. Ante eso me dijo: “y por qué este señor policía me quiere multar, ¿qué se cree?”.

Luego de ello un agente de la CTE se comunicó conmigo para explicarme la situación. Resulta que mi amigo conducía la moto con otra persona del mismo sexo, lo que incumple la ordenanza, además estaba ebrio y llevaba una jaba de cerveza en la motocicleta y aparte había insultado al policía. Después me comuniqué con el policía, con quien ahora somos amigos, y le dije que proceda con todo el rigor de la ley.

Por más amigo que sea está infringiendo la ley y pudo haber causado un accidente muy grave.

¿Algún mensaje final?

Los ciudadanos de Santo Domingo son el termómetro para medir la gestión de la Gobernación en estos 8 meses. Es importante recalcar que el trabajo se ha venido haciendo es en función de lo que la ley manda, de las normativas vigentes, y en función de las disposiciones de los diferentes COES Nacionales y Municipales. Me hubiera gustado estar en otro momento en donde no haya existido un déficit presupuestario debido a la pandemia, lo que no nos permitió responder como lo hubiésemos querido; sin embargo, pese a eso se ha jugado con la creatividad de las diferentes autoridades para tratar de responder a las necesidades ciudadanas, entre ellas el proceso de vacunación que lleva más de 30 mil dosis aplicadas.

Le pido a la ciudadanía que respetemos a las autoridades que asumen las nuevas funciones, apegándose a la ley, siendo buenos ciudadanos, sin cometer actos de corrupción por muy pequeños que sean, para dejar un legado para las actuales y futuras generaciones: con pequeñas cosas nos convertimos en actores ciudadanos de relevancia.

