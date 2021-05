Yaku Pérez anuncia su retiro de Pachakutik tras acuerdo con CREO y se dedicará a su estudio jurídico

El excandidato presidencial Yaku Pérez anunció su retiro de Pachakutik, movimiento político que lo promovió en las elecciones del 7 de febrero. “Me retiro momentáneamente de la política, no sé por cuánto tiempo”, dijo en una rueda de prensa esta mañana en Cuenca.

Su decisión se debe al rechazo a la alianza que mantiene con CREO. Además había advertido su intención de abandonar el movimiento si buscaban alianzas con el correísmo o con CREO.

“Hoy, con mucha tristeza y sabiendo las repercusiones que pueden tener, yo me hago a un lado. Además, no me responsabilizo de los acuerdos con derecha. Siempre agradecido con las bases del movimiento”.