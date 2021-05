Cynthia Viteri: “Ojalá mi corazón en algún momento tenga dueño, el amor es vida”

La alcaldesa Cynthia Viteri aclaró en un espacio de entrevista el porqué de su cambio de look, señalando que ahora se viste como ella siempre le ha gustado. “Esta es mi versión más auténtica”, dijo.

Cynthia Viteri, de 55 años, fue entrevistada por la periodista Mariela Viteri, comunicadora social con más de tres décadas de trayectoria en la tv ecuatoriana y que se ha caracterizado por entrevistar a personajes famosos de todo ámbito. Viteri contestó varias preguntas relacionadas con su cambio de look y estado civil.

Vestida con un outfit bastante llamativo y elegante, de blusa blanca que resaltaba su estético torso y una falda celeste con abertura en una de sus piernas, Cynthia se presentó en el espacio digital. Dejó en claro que pese a todas las críticas ella seguirá siendo “ella”.

Mariela: Cynthia, estás en la boca de todo el mundo por tu cambio de look, por tu bajada de peso. Todos hablan de ti, taxistas, periodistas, amas de casa, políticos… todos. ¿Qué pasó?

Cynthia: ¿Por qué cambié de look?, ¿por qué baje de peso? Esta es la razón: Fui yo. Cuando vino la pandemia y murió Carlos Luis Morales dentro de ella, de un día para otro, sencillamente me dije: ‘yo puedo morir mañana’. ¿Por qué me tengo que vestir como se supone los políticos se visten, por qué tengo que peinarme como se supone los asesores me dicen? De ahora en adelante voy a ser yo, sencillamente yo. Si quiero ponerme los jeans rotos que me fascinan me los pongo. Si quiero ponermo falda con zapatos de caucho, me los pongo. Mi pelo es noralmente sambo y ‘alocado’ y así lo seguiré luciendo. ¿A quién le importa? Yo sigo trabajando y haciendo de mí la versión más auténtica que puedo.

Mariela: ¿No ha pesado (por los cambios de look) el hecho de que seas la principal de la ciudad, con tanta responsabilidad?

Cynthia: ¿Por qué? Si en falda, en pantalón, en tacos, en jeans, con tatuajes o no, doy todo de mí para las personas que lo necesitan. Mientras yo trabaje, mientras lo haga bien, yo seré Cynthia.

Mariela: ¿Qué ha pasado con el tema de contratos, investigaciones y demás. En qué momento se perdió la brújula del tema?

Cynthia: Apenas se inició la campaña por la Alcaldía de Guayaquil. Esto (las acusaciones) es absolutamente dirigido. Dime, ¿cuántas alcaldías de las más de 200 que hay está registrando (publicando) ‘equis’ medio de comunicación? Solo una, la mía. El último cuestionamiento fue: ¿por qué voy a construir un centro de bienestar animal para atender a 180.000 animales por año? Y me preguntan (el medio de comunicación): ¿por qué hace eso y no dedica esos recursos a la pandemia? Aquí es al revés, los programas en los que estamos invirtiendo son el trabajo que me toca hacer. La pandemia fue algo que asumí y que es obligación del Gobierno. Gracias a Dios el Gobierno contó con una alcaldía (Guayaquil) que dijo: ‘podemos solos’.

Mariela: ¿Cuál de los contratos que hablan es tu responsabilidad?

Cynthia: Pueden levantar la alfombra del Municipio y de mi casa y con lo único que se van a encontrar es con el polvo que tienen en sus zapatos. No te imaginas la voracidad que tienen por la Alcaldía de Guayaquil. Y eso es lo que los hace insultarme y denigrarme a través de odio que, en lo personal, no me importa. Me han dicho de todo, desde drogradita y miles de insultos más.

Mariela: ¿Vas a la reelección?

Cynthia: No se la verdad, no tengo la menor idea. Primero, depende de lo que la gente quiera. Yo sí quiero a la gente.

Mariela: ¿Y el Partido Social Cristiano quiere?

Cynthia: Mira, para mí el Partido Social Cristiano es una sola persona, Jaime Nebot.

Mariela: ¿Y sigues teniendo buena relación con él, te aconseja?

Cynthia: Él es mi mentor.

Mariela: ¿Por qué te divorciaste?

Cynthia: No quiero hablar de eso, él es un excelente padre para mis hijos y lo seguirá siendo.

Mariela: ¿Tu corazón tiene dueño, eso es cierto?

Cynthia: Ojalá que tenga dueño. El amor es vida, te hace reír. Ojalá que en algún momento tenga dueño. Y si no, tengo el control del televisor para mí solita (risas).

OTRAS NOTICIAS: