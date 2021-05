Asamblea Nacional elige a sus autoridades

El Pleno Legislativo elige desde la mañana de este viernes 14 de mayo a las autoridades que presidirán el Parlamento de la Asamblea Nacional.

La primera moción presentada la hizo el asambleísta por Tungurahua Esteban Torres (PSC), quien mocionó el nombre de Henry Kronfle para ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Nacional.

“La misión de esta Asamblea es lograr un Ecuador del encuentro, eso nos ha dispuesto el presidente electo Guillermo Lasso y por eso creo que Henry Kronfle, un hombre honesto y honrado y que le ha dado trabajo a miles de cientos de ecuatorianos es el indicado para dirigir al organismo legislativo.

Sin embargo, en la primera consignación del voto Kronfle no logró entrar, porque no obtuvo los 70 votos necesarios, consiguió 68. Luego, el asambleísta Luis Almeida pidió una reconsideración de la decisión y obtuvo solo 69 afirmativos, 3 abstenciones y 65 negativos. No fue aprobada la moción.

#Asamblea2021 [AHORA] Inicia la sesión inaugural de la nueva #Asamblea2021. El Pleno Legislativo elegirá a las autoridades que presidirán el Parlamento. En directo ➡️ Publicado por Asamblea Nacional del Ecuador en Viernes, 14 de mayo de 2021

Con 134 asambleístas registrados iniciaron las votaciones. Las mociones se aprueban con la mayoría absoluta del pleno de la Asamblea.

En desarrollo…