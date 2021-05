La droga que ayuda a los yemeníes a rezar en las noches sagradas de Ramadán

Para los yemeníes es habitual mascar hojas de qat, pero durante el Ramadán emplean esta planta estimulante para mantenerse despiertos por las noches, cuando pueden romper el ayuno, para concentrarse en los rezos tradicionales de este mes sagrado y abstraerse de la dura realidad que vive su país.

“Cuando mastico qat, siento el deseo de rezar y de leer el Corán. Me permite hacerlo durante muchas horas”, dice a Efe Tawfiq al Saafani, calígrafo de 42 años y ávido usuario de la droga por antonomasia del Yemen, que tiene efectos similares a la cocaína o a la metanfetamina.

Lejos de sentir pudor al reconocer que masca esta hoja, justifica que el qat le ayuda a potenciar sus niveles de concentración para realizar los ritos durante siete o nueve horas sin interrupciones: “Te permite seguir adelante y no aburrirte”, confiesa.

El consumo de qat está tan presente en la sociedad yemení que muchos, como Al Saafani, tienen la sensación de ser menos productivos si se abstienen de mascar durante sus horas de trabajo, una sensación que en Ramadán puede acrecentarse por el ayuno diurno.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 90 % de los hombres yemeníes masca qat a diario, mientras que en las mujeres el porcentaje es inferior (73 %) y entre los niños menores de 12 años no supera el 20 %.

En el Yemen, el consumo de qat no es sinónimo de drogarse, a pesar de que esta planta sea ilegal en la mayoría de países del mundo.

Según Mohamed al Zawm, un miembro la cámara alta del Parlamento yemení, “el consumo de qat todavía se considera el eje y la esencia de la vida social del Yemen”.

“La gente no se reúne para celebrar ocasiones como matrimonios o funerales sin mascar”, dice el parlamentario a Efe, reconociendo también su adicción: “Cuando no mastico, me siento perezoso”.