La conmovedora última carta de un adulto mayor antes de ser intubado

Hugo Míguez, pionero en Argentina en los estudios sobre epidemiología psiquiátrica y especialista en el contexto social que lleva el abuso de sustancia psicoactivas, falleció el pasado 20 de abril por coronavirus. Previo a ser intubado por complicaciones de la covid-19 escribió una carta.

Míguez, al verse amenazado por la enfermedad, dejó una carta de despedida desde su teléfono celular. En la misiva agradeció al equipo que lo asistió, según reporta el medio La Nación.

En la carta repasa la importancia de la existencia al igual que el poder de los vínculos. Él enfatiza en su necesidad de dejar algo de los aprendido en los días que estuvo aislado; “30 segundos” tituló a su último escrito.

Calificó al Hospital Italiano, donde estuvo internado, como una matriz acogedora, extraordinariamente cálida y vivificante. Aprovechó para sentenciar que la relación que mantuvo con los galenos se acercó a lo que sería una relación de hermanos.

“Bernardo y otros médicos me escucharon. Luego me pusieron una mano en el hombro y se hicieron cargo de mí. No tengo hermanos. Esto ha sido lo más próximo que he descubierto de esa relación”.

Entre los puntos más fuertes de su escrito se cuestiona cómo saldrá. Además, enfatiza que solo le gustaría 30 segundos para poder compartir y sentir a esos seres a quien quiso, especialmente a su hija.

Todavía no se como saldré. Y no me preocupa tanto. Y dicho con humildad. En serio. Saldré con paz y con cariño. Está muy bien. Tengo 75 años. ¡Carpe diem para nosotros todavía!

Con estos pensamientos rondando desde hace unos años, muchas veces, me pregunté cómo quería mi salida.

Sólo quiero 30 segundos lúcidos. Para poder evocar a los que quise sin que llegue a atraparme la melancolía.

Me iré bien. Este hospital y su gente estará también en esos 30 segundos. Gracias, gracias, gracias.

