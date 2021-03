¡Cita de terror! Mujer fue a visitar al médico que era su exnovio y fue maltratada

Lo que para María (nombre protegido) era una simple visita médica se convirtió en un momento de terror. Ella es una quiteña que ha presentado una denuncia en contra de un médico por abuso sexual. Ella ha confesado que el doctor era su exnovio.

La querella la puso en la Fiscalía de Pichincha el 01 de marzo. María ha explicado que ella acudió a una cita médica el 23 de febrero, el galeno era su exnovio, quien -según ella- ya la había revisado antes.

"Iba a sacarme los implantes anticonceptivos que tenía en el brazo y acudí donde él porque me parecía que no actuaría mal como lo hizo", dice la víctima.

La evaluación médica que le practicaron a María señaló que tenía laceraciones en sus partes íntimas y que se encontraron moretones en su brazo.

Según el relato de la mujer, el médico le pidió que se acostara en la camilla para revisarla. "Yo lo hice, y él me estaba chequeando, luego me introdujo sus dedos en mis genitales y yo quise levantarme. Él me tomó del brazo y me tiró en la camilla y me penetró", cuenta.

María, ha relatado, que luego de lo que vivió dentro del consultorio, salió asustada y comenzó discutir con el médico. "Él me insultó y me pidió que me vaya de la clínica, no lo hice, sino que llamé al ECU 911", ha contado la mujer.

El lunes pasado María puso la denuncia en la Fiscalía, ahora espera que le realicen exámenes psicológicos, recojan su versión y la del denunciado y se fije en una audiencia el proceso que se encuentra en investigación previa.

