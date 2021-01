Fiscalía solicita investigar riesgos para periodistas y denunciantes públicos de hechos de corrupción

La Fiscalía de Ecuador hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar cualquier acto de violencia o intimidación, y solicita a Policía Nacional que investigue posibles riesgos para periodistas y denunciantes públicos de hechos relacionados con corrupción.

No dio nombres, pero menciona actos intimidatorios por personas procesadas por la justicia mediante redes sociales. "Que podrían guardar relación con investigaciones judiciales en marcha".

La Fiscalía ha solicitado a la Policía Nacional que, de manera inmediata, realice un análisis de riesgo y garantice la seguridad de los periodistas y demás denunciantes públicos que investigan presuntos actos de corrupción.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar actos de violencia y seguir denunciando actos delictivos.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc hace un llamado a la ciudadanía a rechazar cualquier acto de violencia o intimidación, y solicita a @PoliciaEcuador que investigue posibles riesgos para periodistas y denunciantes públicos de hechos relacionados con corrupción. Comunicado ⬇️ pic.twitter.com/CTo76SpMLf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 28, 2021

Este comunicado sale a la luz después de las declaraciones del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram cuando aclaró que no tiene nada que ver con de caso de Efraín Ruales como en redes sociales se lo acusaba y se volvió tendencia.

"Pero ustedes no se han preguntado porque meterse con un pobre chico, cuando si yo podría matar a alguien es a Fidel Egas, un pedófilo que financio el golpe de Estado… No se han preguntado que el señor David Reinoso se burló de mi hijo en varios programas de televisión, no sería mejor matarlo a él. Y Dayana Monroy que por 8 meses difamando a mi familia". Además, mencionó otros nombres.

