Se suspende el desfile de Carnaval de Río de Janeiro

Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, anunció que el desfile del carnaval más famoso de Brasil, que había sido pospuesto de febrero a julio, se cancela definitivamente, por la pandemia de coronavirus. Este es uno de los estados más afectados por el coronavirus.

“Nunca he ocultado mi pasión por el carnaval y la clara visión que tengo de la importancia económica de este evento cultural para nuestra ciudad. No obstante, me parece sin sentido imaginar a estas alturas que podremos celebrar el carnaval en julio”, escribió Paes en su cuenta de Twitter.