Perdieron la vida con Covid-19, 16 miembros de una familia, luego de ir a un velorio

En el municipio de Cuautitlán Izcalli-México, 16 miembros de una familia perdieron la vida a causa del Covid-19, luego de asistiera a un velatorio. José Martín Chávez Enríquez contó la historia, para que muchas familias hagan conciencia de lo peligroso de este virus.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”, dijo el hombre devastado.