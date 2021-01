Incendio en la mayor fábrica de vacunas del mundo incluyendo las del covid-19

Un incendio se registró este jueves 21 de enero de 2021 en el Serum Institute of India, la mayor fábrica de vacunas del mundo además del coronavirus. Medios locales indicaron que la producción de vacunas no se verá afectada.

En las instalaciones del Serum Institute se producen millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca/Oxford.

Imágenes de las televisiones indias indicaba que el incendio fue declarado en un sitio que está en obras, apartado donde se fabrican las vacunas. "La instalación de producción de vacunas no se vio afectado y esto no afectará a la producción", dijo una fuente de la fábrica a la AFP. Agregaron que el incendio se produjo en la nueva fábrica en construcción.

Por su parte, Murlidhar Mohol, alcalde de la ciudad de Pune, en el estado sureño de Maharashtra, dijo que se encontraron cinco cuerpos entre los escombros de un edificio en construcción de la planta después de que los bomberos extinguieran las llamas.

Mahol dijo que las víctimas probablemente eran trabajadores de la construcción. Dijo que la causa del incendio no se había determinado y el alcance del daño no estaba claro de inmediato.

“Me gustaría asegurar a todos los gobiernos y al público que no habría pérdida de producción de #COVISHIELD debido a los múltiples edificios de producción que había mantenido en reserva para hacer frente a tales contingencias”, escribió en Twitter.

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021