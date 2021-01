Giovanny Andrade: "puse el ejemplo de cuando a uno le dan escopolamina, pero no es que me han dado la sustancia"

Giovanny Andrade, candidato por Unión Ecuatoriana, explicó a Metro Ecuador sobre sus declaraciones de haber sido drogado en el segundo día del debate presidencial organizado por el CNE.

Andrade dijo que sus palabras han sido distorsionadas. "He dicho que me sentí muy mal y perdí el conocimiento de lo que estaba diciendo, puse el ejemplo de cuando a uno le dan escopolamina, pero no es que me han dado la sustancia", aclaró.

"Perdí el conocimiento, di cifras que jamás hubiera podido decir. Las tenía escritas, sobretodo el tema de la mujer, ya que soy el candidato que más proyectos tiene para ellas", señaló.

"Pudo ser una baja de presión o alguna cosa, no sé. No digo que haya sido en el CNE, en el debate, o en el café, estamos esperando el examen para ver que sucedió conmigo", dijo.

SOBRE SUS EXÁMENES

El candidato presidencial señaló que se acercó hoy al Instituto de la Policía Nacional para realizarse un examen pero no pudo realizarlo porque le solicitaron una orden de un fiscal o un juez. Tampoco pudo realizarse uno en laboratorios particulares porque no los hacen; sin embargo, dijo que mañana, 20 de enero, se realizará uno en un laboratorio de Salud Pública. "Veamos que sale y esperemos ver qué sucedio en mí", dijo.

En el segundo día de debate organizado por el CNE, Andrade fue cuestionado sobre su propuesta de política pública en derechos sexuales y reproductivos, y cuánto presupuesto será destinado a su cumplimiento. Recibió críticas por su repuesta, al responder la inquietud con otro tipo de respuesta no relacionada con el tema.

