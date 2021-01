¿Cómo y dónde realizar la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto?

No olvides que si eres uno de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto debes capacitarte de manera virtual hasta el 7 de febrero, caso contrario serás multado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web, desde el 13 de noviembre, una opción para que la ciudadanía pueda consultar su lugar de votación para las Elecciones Generales 2021. Además, el sistema le informará si ha sido seleccionado como parte de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Si aún no lo has revisado, aquí te dejamos la opción.

¿Cómo y dónde realizar la capacitación?

Revisa tu correo electrónico y busca un mensaje del Consejo Nacional Electoral (CNE) indicando que ingreses al enlace para la capacitación. También puedes acceder ingresando al siguiente link www.capacitacionelectoral.cne.gob.ec Dale clic 'ingresar'. Coloca tu usuario y contraseña, que en los dos casos son tu número de cédula Una vez que accediste puedes descargar una guía para MJRV además encontrarás tres videos explicativos. Luego que te hayas capacitado, debes acceder al cuestionario para la evaluación. El puntaje mínimo para aprobar es de 7/10 Luego recibirás tu certificado.

¿Qué pasa si no apruebo?

En ese caso puedes volver a dar la prueba hasta que te certifiques

Sanción por no capacitarse

Quienes no se capaciten serán sancionados con una multa del 10% de un Salario Básico Unificado, es decir, 40 dólares.

Para los comicios 2021, en total 13 099 150 de personas conforman el Registro Electoral, de los cuales 6 632 295 son mujeres y 6 466 855 son hombres.

Pruebas COVID-19 para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto

Después de varios mal entendidos, las autoridades hicieron la aclaración que una prueba PCR no es obligatoria para los miembros de MJRV. "En relación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto, el MSP aplicará las pruebas rápidas de manera gratuita", menciona en un comunicado.

