Video del hijo de Donald Trump durante las protestas se viraliza

Donald Trump Jr. publicó un video en redes sociales que se ha viralizado, en las imágenes se ve que está festejando con su padre y miembros de equipo antes de que saliera al escenario a hablar a la multitud. De fondo se escucha la canción Gloria”, de Laura Branigan. El video fue filmado durante las manifestaciones del 6 de enero en el Capitolio.

“Solo son grandes patriotas que están hartos de las mentiras. Así que, gracias a todos por eso… Realmente es difícil de creer, desafortunadamente hay una calle que separa al público principal de las masas. Verlas que se acercan es asombroso”, dice el hijo mayor de Trump.

Enfoca a su novia, Kimberly Guilfoyle, quien es asesora del mandatario estadounidense, que responde bailando ante la cámara.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, Joe Biden, una situación que no ocurre desde 1869, hace 152 años, cuando el exmandatario Andrew Johnson no acudió al acto de inauguración de Ulysses Grant.

No fue hasta este jueves que Trump reconoció por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y condenó el asalto perpetrado el miércoles por sus seguidores en el Congreso, un hecho del que ha sido responsabilizado por haberles arengado con sus infundadas denuncias de fraude electoral antes de que ocurriera.

El mandatario neoyorquino se ha pasado los últimos dos meses, desde que se conocieron los resultados de las elecciones, denunciando irregularidades en las elecciones y un presunto fraude que no ha podido demostrar.

