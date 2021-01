Los detalles financieros entre Pfizer y Ecuador por vacunas no fueron divulgados

El pasado 30 de diciembre del 2020 Pfizer y BioNTech anunciaron un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador para suministrar la vacuna BNT62b2. En el documento de cuatro páginas se indica que los detalles financieros de este acuerdo no fueron divulgados, sin embargo, los términos se basaron en los tiempos de entrega y la cantidad de dosis.

En el mismo comunicado Pfizer señala que no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en el documento, como resultado de nueva información o de acontencimiento o desarrollos futuros.

Documento de Pfizer

Documento de acuerdo entre Pfizer y Ecuador

Primeras dosis para Ecuador

Lenín Moreno, en su espacio “De Frente con el Presidente”, confirmó que las primeras dosis de la vacunan arribarán el próximo lunes 18 de enero del 2021. Un total de 50 mil dosis llegarán en los próximos días mientras que una "gran entrega" está prevista para marzo.

Tras este anuncio, en redes sociales circuló una imagen que indica que Ecuador compró las vacunas en un valor significativamente elevado en comparación a México. El Gobierno de Moreno supuestamente adquirió cada vacuna en USD 80 mientras que el de AMLO en USD 4.

Pfizer y BioNTech suministrarán potencialmente a nivel global 1.300 millones de dosis para fines de 2021 / Getty Imágenes (Referencial)

Esta información fue desmentida por el Ministerio de Salud. Aunque la institución no preciso cuál es el valor de compra a través de sus redes sociales, simplemente indicaron que la vacuna no es obligatoria y no tendrá ningún costo el aplicarla.

Las dosis que lleguen el 18 "empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea", entre los que están médicos, enfermeras, trabajadores, auxiliares y militares o policías que se encuentren en la primera línea en el momento en que lleguen las dosis", afirmó Moreno. En este grupo también están los residentes y cuidadores de los centros geriátricos, tanto públicos como privados.

Precio de Pfizer en otros países

Según reseña la agencia AP, el Líbano adquirió 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Assem Araji, el legislador que encabeza la comisión de salud en el parlamento, afirmó que el acuerdo con la empresa estipula el pago de 18 dólares por dosis, un precio acorde con la crisis económica del país.

El acuerdo asciende a 27 millones de dólares e incluye 1,5 millones de vacunas por ahora, mientras el gobierno negocia el traslado de más dosis.

Araji expresó a la AP que el gobierno pagará una cuota inicial de 4 millones de dólares y el resto será cubierto con un préstamo del Banco Mundial que ha sido destinado directamente para gastos relacionados con la pandemia.

Pfizer y BioNTech suministrarán potencialmente a nivel global 1.300 millones de dosis para fines de 2021 / Getty Imágenes (Referencial)

Te puede interesar