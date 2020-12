Lenín Moreno dijo que "nunca" quiso ser candidato y que se decepcionó "con el comunismo”

"Nunca quise serlo (candidato). Ni desde la primera candidatura presidencial (…) Si bien yo milité en un partido de izquierda durante mucho tiempo, en el periodo universitario, me decepcioné de forma profunda principalmente con el comunismo", fue la explicación del presidente Lenín Moreno cuando fue consultado si quería ser presidenciable durante un diálogo con periodistas, el Ministro del Trabajo; Andrés Isch y la secretaria de Comunicación; Caridad Vela.

En ese sentido, Moreno fue consultado si tomaría un riesgo en lo que queda de su gestión en cuanto a una reforma al Código del Trabajo.

"Siempre he tomado riesgos, desde el primer momento en que decidí desvincularme de un movimiento que lastimosamente no había cumplido con los deseos y con las necesidades de la sociedad ecuatoriana. En el momento en que tomé la decisión de llamar a una consulta popular, y tantas decisiones que he tomado. Unas afortunadas, otras desafortunadas", mencionó el jefe de Estado.

Mira las declaraciones de Moreno

Previamente, el Presidente realizó una detallada revisión a los beneficios de la Ley Humanitaria, las nuevas modalidades contractuales y la fijación del Salario Básico Unificado (SBU).

El primer Mandatario expresó que la Ley Humanitaria ha sido clave para superar el golpe económico y productivo de la pandemia.

Explicó que “de no ser por esta ley, los resultados hubiesen sido desastrosos” en cuanto a la sostenibilidad de fuentes de trabajo. Entre junio y septiembre de 2020 se ha incrementado el 6,7 % de las personas empleadas; mientras que un 11 % personas ingresaron al trabajo formal.

