Guillermo Lasso se disculpa por sus declaraciones que generaron malestar

El candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, Guillermo Lasso, se disculpó esta mañana en su cuenta de Twitter por sus declaraciones emitidas ayer en Machala las cuales han generado malestar y hasta lo ha posicionado en las tendencias de la red social.

"Reconozco que mis palabras ayer en Machala causaron malestar en muchas mujeres, por lo que pido disculpa. Con humildad se aprende a ser mejores cada día", escribió el presidenciable ante las críticas que ha recibido.

Reconozco que mis palabras ayer en Machala causaron malestar en muchas mujeres, por lo que pido perdón. Con humildad se aprende a ser mejores cada día. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 27, 2020

En su discurso, Lasso indicó que si una mujer se arregla puede conseguir novio y ello lo aterrizó con que el país tiene que embellecerse para conseguir inversión extranjera. Ello ha sido calificado de "machista".

"Tú no le puedes decir a una chica oye, pero… no has conseguido novio. La chica se tiene que vestir tan elegante como Mirta Aristeguieta (candidata de CREO a la Asamblea). Tiene que arreglarse bonito y cuando esté bien vestida y bien bonita como Mirta…consigue novio", dijo Lasso en una rueda de prensa.

Y agregó: "Es en el Ecuador hay que vestir bien a la economía, hay que elegantear la economía. Hay que hacer bien las cosas. Muchas veces no solo vestirse sino hacer ejercicios que van a implicar mucho esfuerzo, pero hay que hacerlo para que llegue la inversión extranjera al Ecuador y nosotros sabemos como hacerlo".

Mira el video



Reacciones en Twitter:

Además del machismo en la analogía de Lasso, está esa idea nefasta de que la economía, tal como las mujeres, debe someterse a un régimen anoréxico, volverse raquítica para verse "bonita" y "elegante" ante los ojos del macho o del inversionista. Ya lo han dicho todo. — Gabriela Montalvo 💚💜 (@mgmontalvo) November 27, 2020

Es idea mia o Lasso ya esta desvariando, todo lo que dice es tan irreal, ficticio y mal dirigido parece actor de telenovela de Ecuavisa Libreto de pacotilla, asesor de a perro, tiene un dejo feo al hablar tipo gringo que hasta la palabra "hermano" le sale mal En caida libre — Jose Miguel Salem (@josemsalem) November 27, 2020

Hoy me vestí bonito, me maquillé y hasta me puse perfume, si no consigo novio, hago responsable al señor Lasso. Buen día. — La Morita 💜💚 (@DaniMSantacruz) November 27, 2020

O sea que para usted Sr Lasso una mujer vale por vestirse bonito y maquillarse? Lo mas importante es la calidad de persona tanto en lo humano y preparación etc que tenga una mujer. Acaso no hemos visto hombres desaliñados a veces y no por eso lo desvaloramos. No me decepcione. — mellizaemelec (@mellizaemelec) November 27, 2020

Es la tenacidad de Lasso en la lucha por el poder la que perjudica a la oposición y al futuro del Ecuador, tenacidad estéril viniendo de un hombre carente de carisma y de cualquier futuro como presidente Lassito, date cuenta. — Santiago Valch (@TiagoNihil) November 27, 2020

