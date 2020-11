Periodistas lloran en vivo al informar la muerte de Maradona

La muerte de Maradona, ocurrida este miércoles a los 60 años, impactó en Argentina y en el mundo y deja huérfanas a las millones de personas que admiraron la carrera deportiva del considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol del planeta. Parte de ellos son los periodistas que durante transmisiones en vivo les tocó informar la noticia.

ESPN estaba transmitiendo su programa 90 minutos de fútbol ,conducido por Sebastián Vignolo, en el que hablaban sobre la Copa Libertadores. Pero de manera inesperada se confirmó la noticia de la muerte de Diego. De inmediato las reacciones cambiaron y la tristeza invadió ese set de televisión.

"No se puede ser profesional cuando el impacto es tan fuerte y te golpea los sentimientos", dice Vignolo con la voz quebrada. Las palabras no le salían fácilmente ante la noticia. "Es un dolor inmenso", agrega. Aunque no llora en ese momento, sí se le notaron los ojos llenos de lágrimas. "No hay ninguna facultad que te enseñe a manejar los sentimientos cuando esto pasa. Estamos preparados para hablar de fútbol (…) y se muere el fútbol".

#ESPNF90 📺 | ESPN 2 FALLECIÓ DIEGO MARADONA El astro argentino se descompensó y no pudo ser reanimado. Tenía 60 años de edad. Información en desarrollo. pic.twitter.com/J2yCmUP3Xh — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 25, 2020

Valdano no aguantó

En el programa ‘Noche de Champions’ de Movistar +, el argentino Jorge Valdano que fue campeón del mundo junto a ‘El Pelusa’ en México 86, se disponía a comentar el encuentro Atlético de Madrid-Lokomotiv de Moscú de la Liga de Campeones. Pero cuando fue consultado por Diego no pudo contener las lágrimas.

"Cuando salió de la clínica, todos esperábamos que diera otra lección de recuperación, porque ya había salvado situaciones así. Era de una fortaleza descomunal. Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre", comentó embargado por la emoción. Luego de hacer una pausa, añadió que “decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol".

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020

Andino, desconsolado

Guillermo Andino, periodista y conductor argentino, se encontraba conduciendo Informados de todo (América) cuando leyó al aire la crónica que daba a conocer el deceso de 'El Diez'. "Clarín pone 'murió Diego Armando"", dijo con la voz quebrada por la emoción y casi sin poder hablar.

Luego de respirar profundo y pedir que le acercaran una silla siguió diciendo: "Perdón, estoy leyendo (…) no estaba en los cálculos de nadie hacer el programa así…Nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo, al aire".

El periodista Guillermo Andino rompió en llanto en vivo, cuando transmitía la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad, quien sufrió un paro cardiorespiratorio, tras una operación en la cabeza. Vídeo: @AmericaTV #TReporta pic.twitter.com/1yTcrU40rs — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2020

Díaz: "Uno no está preparado para todo"

En un programa del canal TyC Sport la noticia de la descompensación y posterior muerte de Maradona sorprendió al conductor Diego Díaz, a quien le tocó la dura misión de informar la noticia en vivo.

"Uno no está preparado para todo. Estamos acá, como tú estás en tu casa, pensando que estás observando una película, una ficción, y no", comenzó diciendo.

Infelizmente acaba de falecer o gênio Maradona.

Canal TyC Sports. pic.twitter.com/WgJcl0dTjJ — Tudo Hardware (@Raphaguti) November 25, 2020

Pagani: “Se murió el fútbol”

Horacio Pagani, uno de los periodistas pioneros a la hora de entrevistar al mejor jugador del mundo, se mostró muy conmocionado al hablar con sus compañeros Súper Fútbol en TyC Sports con la noticia del fallecimiento de 'El Pelusa'.

"Se acaba de morir el fútbol argentino. El fútbol. No el fútbol argentino", dijo entre lágrimas. "Se murió el fútbol y siento un dolor incomparable. Diego estuvo jugando, hace 20 años que estuvo jugando en el borde. Pero parecía, verdaderamente, creíamos nosotros que era inmortal", continuó.

Horacio Pagani se quebró en vivo al recordar a Maradona. pic.twitter.com/03HOVU8Rq6 — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) November 25, 2020

