La modelo a la que supuestamente el papa Francisco le dio “like” en Instagram, el Vaticano reacciona

El Vaticano exigió a Facebook e Instagram que investiguen el polémico “me gusta” (like) de la cuenta del papa Francisco en una fotografía de la modelo e influencer brasileña Natalia Garibotto. Después del viral hecho, la institución a negado que tal acto lo realizó el Sumo Pontífice.

“Podemos descartar que el ‘like’ proceda de la Santa Sede, que se ha dirigido a Instagram para obtener explicaciones”, respondió la sala de prensa.

Además, la institución religiosa ha asegurado que esa interacción no se produjo en su nombre y aseguran que ni el Papa ni la modelo brasileña se siguen mutuamente. Por su parte, fue la misma influencer quien comentó vía Twitter que Francisco gustó de dos de sus publicaciones.

La polémica se desató ya que la fotografía muestra a la modelo con una reducida falda por lo que el supuesto “like” del Papa a este fotografía que publicita contenido “erótico” termina causando opiniones divididas. Sin embargo, Garibotto instó a seguirla en su redes con un singular mensaje: "si el papa Francisco lo quería, tú también deberías".

Durante los últimos días, la modelo sudamericana aumentó en más de 250 mil sus seguidores en Instagram. Esto desemboca en una serie de beneficios económicos que, hasta antes de su 'encuentro' digital con el perfil del Sumo Pontífice, ya eran impresionantes.

Publicación

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

Natalia Garibotto nació en Sao Paulo, en enero de 1993, y estudió en Miami. Además, es socia de Twitch, donde realiza transmisiones en vivo.

No está claro cuándo ocurrió por primera vez el "like" de la cuenta del papa a la fotografía, que muestra el ‘derrier’ con poca ropa de Garibotto. La interacción fue visible el 13 de noviembre, antes de que el "me gusta" fuera retirado al día siguiente.

Facebook, propietario de Instagram, señaló a CNN: “El tema se está investigando actualmente en estrecho contacto con la Santa Sede”.

Te puede interesar