¿Cuándo se produce un rebrote de coronavirus?

Dentro de la fase final de un pandemia la flexibilización de las medidas que la acompañan puede afectar directamente a la reaparición de contagios, en este caso de la COVID-19. En Ecuador, a escala nacional se reportan 152.422 contagios. De estos, 45.052 están en Quito.

El rebrote se da cuando la gente se reúne en grupos más grandes, lo que supone aglutinar a un mayor número de personas en un espacio concreto.

Según ha explicado el doctor Jorge Campodónico como consecuencia de estas concentraciones "puede haber riesgo de que aparezcan otros casos".

Según el experto, "se habla de rebrote cuando en una zona concreta se dan muchos casos de contagio de la enfermedad". Es lo que está pasando en varios países europeos.

En este contexto, tras supuestos brotes registrados en hospitales de Guayaquil denunciados por redes sociales, el Gerente del Hospital del IESS de los Ceibos descartó que exista algún rebrote. Lea la nota aquí.



¿Qué hacer ante un rebrote?

Para evitar la propagación del virus hay que:

Realizar una detección temprana.

Todas las personas afectadas deben cumplir aislamiento.

Hacer un estudio de contactos de todos los afectados.

Todos los contactos estrechos deben realizar cuarentena.

Alcaldía de Guayaquil promueve la campaña “No te confíes”

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, advirtió sobre la importancia de que la ciudadanía asuma su responsabilidad en la lucha contra la COVID19 para evitar más contagios y muertes.

“El hecho de que hayamos mantenido, desde el 10 de mayo pasado, 112 días con muerte cero, por encima del promedio habitual de Guayaquil, no significa que dentro de ese promedio no haya muertes por COVID19. Todos los días mueren 37 personas en Guayaquil en promedio, pero dentro de esa cantidad, también hay muertes por COVID. La gente sigue arriesgando su vida de una manera muy peligrosa, al relajarse y no guardar las debidas medidas de bioseguridad adecuadamente”, sostuvo la Alcaldesa porteña.

Con la campaña “No te confíes” la ciudadanía recibe información para mantener las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote de COVID19.

CUENCA CIRCULA DE 05:00 A 23:00

El Consejo Cantonal de Cuenca aprobó una ordenanza que regula las medidas administrativas y de bioseguridad sanitaria temporales para combatir el COVID19.

Dentro del cantón este instrumento legal establece medidas obligatorias para toda la ciudadanía como: el uso de la mascarilla en espacios públicos y privados. Distanciamiento social (espacio mínimo de dos metros entre cada persona); la prohibición de libre movilización y protocolos de bioseguridad.

Lamedida de circulación en Cuenca se aplica de 05:00 a 23:00.

QUITO ACTIVA CALCULADORA DE RIESGO DE CONTAGIO

La Alcaldía de Quito activó vía web una calculadora de riesgo de contagio de Covid-19. Esta calculadora le permite evaluar el posible riesgo de contraer coronavirus al momento de hacer una actividad, basándose en características como: el lugar, la multitud (número de personas en un espacio), la dificultad para mantener una distancia física segura de al menos 2 metros, el tipo de exhalación (producción de aerosoles) y el tiempo de exposición.

Para acceder a la mism puede darle clic aquí o ingrese al www.quito.gob.ec y ahí encontrará la calculadora.

