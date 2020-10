Las irónicas respuestas de Xiaomi y Samsung a Apple tras el lanzamiento del iPhone 12

El iPhone 12 parece ser el teléfono celular que revolucionará el mercado en este 2020, sin embargo, la carencias de implementos no fue muy bien aceptado por los usuarios de Apple. Si las criticas por parte de la comunidad tecnológica no bastara, la competencia de iPhone (Samsung y Xiaomi) no tardaron en lanzar irónicas respuestas

El dispositivo de Apple consta de cuatro modelos: el iPhone 12 (799 dólares), el iPhone 12 mini (699 dólares), el iPhone 12 Pro (999 dólares) y el iPhone 12 Pro Max (1099 dólares). Pero a pesar de estos valores, el dispositivo móvil no incluye cargador ni otros componentes.

Esta oportunidad no fue desperdiciada, y los competidores lanzaron importantes mensajes. Tanto Xiaomi y Samsung han recalcado que no dejan nada fuera de su caja para todos sus compradores.

"No se preocupen, no dejamos nada fuera de la caja con el Mi 10T Pro", escribió en Twitter la empresa Xiomi.

Mensaje de Samsung

"Tu Galaxy te da lo que buscas. Desde un cargador, hasta la mejor cámara, batería, rendimiento, memoria y hasta pantalla de 120 Hz en un smartphone", puede leerse en la cuenta oficial para Latinoamérica.

😎😎 Tu #Galaxy te da lo que buscas. Desde un cargador, hasta la mejor cámara, batería, rendimiento, memoria y hasta pantalla de 120Hz ✌️ en un smartphone. 😎😎 pic.twitter.com/9k1cgjQAPU — Samsung Latinoamérica (@SamsungLatin) October 13, 2020

Todos los dispositivos iPhone ya no vendrán con cargador y auriculares. Apple justificó que la carencia de estos importantes accesorios es por su compromiso con el medio ambiente.

"En conjunto, estos cambios reducirán más de 2 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año, lo que equivale a sacar de la carretera a 450.000 coches cada año", explicó Apple en un comunicado.

