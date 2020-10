¿Califica o no Daniel Salcedo como candidato a asambleísta?

Daniel Salcedo Bonilla, investigado por actos de corrupción en el Hospital del IESS, para postular a asambleísta de la circunscripción uno de Guayas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no se ha pronunciado sobre este tema.

No obstante, el abogado, Esteban Ron, especialista en temas electorales, plantea que Salcedo se encuentra detenido con fines investigativos. Por lo cual, según el jurista, no tiene la calidad de procesado. Y no se configura una inhabilidad para la presentación de candidaturas, lo cual ocurre únicamente con una sentencia ejecutoriada, como la que pesa sobre el expresidente Rafael Correa.

¿QUÉ LE CORRESPONDE HACER AL CNE?

El CNE deberá revisar cómo se realizó el proceso de democracia interna (del partido FE) y si Salcedo aceptó la designación como precandidato a Asambleísta, tomando en cuenta que se encontraba en uno de los centros de privación de libertad del país.

¿QUÉ DICE EL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA?

El artículo 108 del Código de la Democracia establece que las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar.

Es decir, esta “inmunidad” correría a partir de que el CNE califique la candidatura.

El plazo para presentar la lista oficial de candidatos culmina el 7 de enero del 2021.

En esta fase se verificarán los requisitos e inhabilidades de los aspirantes. Una de las prohibiciones es tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. El expresidente Correa fue sentenciado, en dos instancias, a ocho años de cárcel por cohecho, como parte del caso Sobornos.

