Chris Evans (Capitán América) rompe el silencio tras filtración de foto íntima

El sábado por la noche el actor estadounidense, Chris Evans, se convirtió en tendencia tras viralizarse una fotografía que mostraba su sexo. Fue el propio interprete del Capitán América quien por error compartió una captura de pantalla en sus historias.

La imagen de su zona genital se difundió rápidamente en Twitter, donde simpatizantes de la estrella de Hollywood promovieron la iniciativa de no viralizar tal imagen con el único objetivo de respetar y proteger la integridad del actor.

Compañeros y familiares de Chris Evans hicieron eco de la noticia. Mark Ruffalo (Hulk) rápidamente lanzó un mensaje sarcástico: “Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte”.

Por su parte, Scott Evans (hermano) también tomó con humor tal bochorno que pasó Chris. “Estuve fuera de las redes sociales ayer. Entonces, ¿qué me perdí?”, bromeó.

Tras algunos días, Evans por fin asumió una postura y se pronunció tras el desfase con una foto íntima. “Ahora que tengo su atención !!¡¡VOTEN el 3 de noviembre !!”, tuiteó el actor.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

