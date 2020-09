"Murió por una bala perdida": Jóvenes que murieron durante protestas en Colombia tenían entre 17 y 27 años

Colombia vive duros momentos. Al menos siete jóvenes murieron tras las violentas protestas la noche de ayer por la muerte Javier Ordóñez tras una brutal agresión policial. Los fallecidos son jóvenes entre 17 y 27 años.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que "todas son personas muy jóvenes, a quienes mataron anoche. Son jóvenes de nuestra ciudad, incluso menores de edad".

¿Quiénes son los jóvenes de murieron en Colombia?

Alexander Fonseca, 17 años.

Julieth Ramírez, 18 años.

Fredy Alexander Maecha, 20 años.

Andrés Felipe Rodríguez, 23 años.

Germán Fuentes, 25 años.

Julián González, 27 años.

Cristian Hernández, 24 años

Testimonios de las familias de los fallecidos

"Una bala perdida, no sé si hace parte de la Policía o de los malandros, qué se yo, me mataron a mi hija", dijo a periodistas Harold Ramírez, padre de Julieth Ramírez Mesa, quien no participaba en las protestas pero recibió un disparo al quedar en medio de los desórdenes en La Gaitana, barrio del noroeste de Bogotá.

Ramírez recordó que su hija, que en 15 días cumpliría 19 años, le pidió permiso para ir a casa de una amiga y él se lo dio porque no sabía de la situación que estaba viviendo Bogotá por las protestas.

EFE

El atribulado padre detalló: "en un callejón de La Gaitana la niña se desplomó, me dice la amiguita, y se nos murió".

Por otro lado, la pareja del joven Jaider Alexander Fonseca, de 17, otra de las víctimas mortales, dijo a medios locales: "Exijo justicia, que hagan caer todo el peso de la ley sobre los responsables" y culpó a la Policía de "dejar un niño de siete meses sin padre".

Fonseca fue herido en una calle en el norte de Bogotá, y falleció en la casa de salud, donde fue ingresado por heridas de bala.

Andrés Felipe Rodríguez, 23 años, falleció por un disparo en el tórax, mientras que en el Hospital de Suba fallecieron Freddy Alexander Mahecha y Germán Fuentes, también por disparos de armas de fuego.

Mientras tanto, en el sur de la ciudad, falleció Julián Mauricio González, quien ingresó herido por arma de fuego en el abdomen.

Según las autoridades, las protestas dejaron además más de 200 heridos, 58 de ellos de bala.

Video de Javier Ordóñez