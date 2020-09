Lenín Moreno envía mensaje a María Paula Romo tras llamado a juicio político

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional de Ecuador admitió este martes a trámite una solicitud de juicio político o moción de censura contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por los disturbios que tuvieron lugar en octubre de 2019. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se pronunció al respecto.

Romo pidió en una misiva dirigida al máximo organismo parlamentario que se admitiera la solicitud por los miembros del CAL, y señaló que comparecerá ante el Legislativo "para presentar sus alegatos y demostrar su inocencia frente a las acusaciones".

He pedido al CAL que califique el juicio político en mi contra. El pretexto: una vez más los hechos de octubre. La verdad: no me perdonan haberlos enfrentado y denunciado. Compareceré a la @AsambleaEcuador cuantas veces se requiera.

Comparto la carta ⬇️ pic.twitter.com/zJOgbz5fv4

— María Paula Romo (@mariapaularomo) September 8, 2020