María Paula Romo: "La Asamblea no me perdona que haya detenido a uno de los suyos"

La noche del 27 de agosto, la Asamblea Nacional, aprobó la resolución que exige la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Durante una rueda de prensa en Guayaquil, Romo se pronunció al respecto y aseguró que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le expresó su apoyo y no renunciará.

"Esta mañana el presidente me ha ratificado su respaldo y confianza. Mientras cuente con ella estaré cumpliendo con mi deber aunque le estorbe a la Asamblea Nacional o a algunos asambleístas en particular".

Con respecto a los juicios políticos dijo que ya ha enfrentado tres y por 36 ocasiones compareció ante la Asamblea. Además mencionó que le han enviado un claro mensaje.

"No me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos. Si alguien comete un delito no importa el cargo, el papel de cualquier ciudadano es avisar".