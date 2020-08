¿Por qué salió Alex Karev de ‘Anatomía de Grey’?

¡Atención! Esta nota contiene spoilers de Anatomía de Grey. Cuando se fue Alex Karev muchos fans no lo podían creer. Era un personaje que nos acompañó desde la temporada uno, se convirtió en la persona de Mer. Además de una gran cirujano pediátrico y en se casó con Jo, su vida estaba bien, pero se fue.

En la temporada 16, Alex deja de trabajar en el Grey Sloan y además mueve cielo y tierra para defender a Mer en la corte. En ese esfuerzo se comunica con Izzie, se entera de que tuvo dos hijos con ella y decide abandonar su vida en Seattle para ir a vivir con sus pequeños y recuperar a Izzie, pues nunca la olvidó. Final que no gustó a los fans.

Cuando se dio a conocer la noticia, Justin Chambers envió un comunicado explicando los motivos.

"No hay un buen momento para decir adiós a una serie y un personaje que han definido tanto mi vida durante los últimos 15 años. Por algún tiempo, sin embargo, he deseado diversificar mis papeles interpretativos y las elecciones de mi carrera. A punto de cumplir 50 y bendecido por una mujer que me apoya y cinco maravillosos hijos, es el momento. Al dejar 'Anatomía de Grey', me gustaría agradecer a la familia de ABC, Shonda Rhimess, los miembros originales del reparto Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens, y al resto de asombrosos miembros del equipo y el reparto, tanto pasados como presentes, y, obviamente, a los fans por este extraordinario viaje".