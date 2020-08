Nuevas declaraciones: ¿Dalo Bucaram volverá a Ecuador?

La noticia que despertó a Ecuador este miércoles, 12 de agosto, fue la detención de Abdalá Bucaram Ortíz. De hecho se sigue a la espera de saber qué pasará con el exmandatario. Debía ser trasladado a Quito, pero terminó en el hospital por un quebranto en su salud. Su hijo, Dalo Bucaram, dijo que ningún miembro de la familia está seguro en el país.

Su detención se da en el contexto de las investigaciones por crimen organizado. Uno de sus hijos, Dalo Bucaram, se había pronunciado en redes en la mañana y momentos más tarde dio más detalles a Última Hora.

María Rosa Pulley, esposa del exmandatario, estaba dando sus declaraciones a los medios cuando puso en contacto a su hijo Dalo Bucaram por medio de una llamada.

"Lo que está pasando con Abdalá Bucaram es solo comparable con lo que pasó en su momento con Eloy Alfaro. Se han violado todos los derechos. La policía graba sus conversaciones", se escucha en el video publicado por el portal Última Hora.

"Ecuador, el país que amamos, no es un lugar seguro para ningún integrante de la familia Bucaram, por eso me encuentro solicitando asilo político. En nuestro país a los Bucaram no nos quieren presos, nos quieren muertos. No quieren hacer justicia, quieren ajusticiarnos por el odio político" dice Dalo Bucaram.