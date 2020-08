Policía atrapa a 10 sospechosos por los delitos de robo en Guayaquil

La Jefatura de la Policía Judicial de la Zona 8 procedido a las aprehensiones de 10 sospechosos que en asociación ilícita cometían delitos de robo bajo la modalidad arranchadores y lanzas.

La operación se cumplió en el sector de Lomas de la Florida, como resultado de investigaciones y seguimientos que los agentes de la Sidprobac.

El Sistema de ojos de águila de la @cscgye continúa captando casos de delincuencia y coordinando con la Policía Nacional para su pronta captura. Nuestro #PlanMásSeguridad se mantiene en la lucha contra la delincuencia. pic.twitter.com/QzXh5dtU73 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) August 3, 2020

Las investigaciones se venían desarrollando para detener en flagrancia a la organización que en asociación ilícita, cometían sus delitos en paradas de buses en la ciudadela La Pradera, entrada de la 8 y otras ubicadas en la vía Perimetral.

Las aprehensiones de los sospechosos que fueron puestos a órdenes del fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia Modelo, Abg. Wellington Boni Alay, se dieron en flagrancia.

Entre los aprehendidos se encuentran, Emiliano Michael V. Z., Luis Aníbal J. B., Bryan Emilio C. P., Carlos Eduardo G. C., Arcadio Chessman C. S., Andrés Humberto B. Q., Vicente Alfredo C. S., Darwin Antonio R. M., William Antonio C. S., y José Luis E. O.

Sospechosos suman 60 aprehensiones por los delitos

Revisado los antecedentes personales en el Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional del Ecuador (Siipne-Móvil 3W), refleja que entre todos suman 60 aprehensiones por los delitos asociación ilícita, robo, hurto, ocultación de cosas robadas, tenencia de armas, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y otros conexos.

Como indicios a los sujetos que aguardan en una de las Salas de Aseguramiento Transitorio del Ministerio de Justicia de la Unidad de Flagrancia Modelo, se encuentran un arma blanca (Cuchillo), un desarmador, un perfume, cuatro terminales móviles reportados como robados y cinco que no justificaron la procedencia.

