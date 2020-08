Policía dio detalles de lo ocurrido entre uniformados y el abogado de Abdalá Bucaram

La noche del 3 de agosto sucedió un incidente entre el personal de Inteligencia de la Policía Nacional y el abogado de Abdalá Bucaram, Alfredo Arboleda.

"A mi me querían llevar, a mi me querían secuestrar, al ver a la Policía me detienen", gritaba Arboleda. El defensor de los Bucaram denunció que efectivos policiales habían intentado secuestrarlo. Ante esto, las Policía desmintió el hecho.

El general Patricio Carrillo mencionó que se encontraban tras la pista de un prófugo de la justicia. "Teníamos información de que personas con boleta de captura se movilizaban en la vía Samborondón”, dijo.

¿Se trataba de Jacobo Bucaram?

La autoridad solo mencionó que se trata de un vinculado en las investigaciones de corrupción en los hospitales del IESS. Además contó que el vehículo evadió los controles.

"El vehículo en el que supuestamente fue visto uno de los blancos, cometió acciones de carácter evasivas. Incluso se golpeó con uno de los vehículos de los agentes que se encontraban en el lugar. Creemos que esas actitudes eran para evitar el registro del vehículo. Nosotros no sabemos si en ese vehículo hay gente armada o se movilizaba el prófugo u otros prófugos", añadió.

La policía mencionó que seguirá en la búsqueda de los prófugos.

"De la información que disponemos es que fue visto físicamente y logró evadirnos. Nosotros pedimos que no mezclen las acciones de carácter político con las de carácter policiales".