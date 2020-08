Incidente entre personal de Inteligencia de la Policía y el abogado de Abdalá Bucaram

En horas de la noche del 3 de agosto del 2020 sucedió un confuso incidente entre el personal de Inteligencia de la Policía Nacional y el abogado defensor del expresidente Abdalá Bucaram, Alfredo Arboleda. Esto sucedió en los exteriores del ECU 911 en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.

"A mi me querían llevar, a mi me querían secuestrar, al ver a la Policía me detienen", gritaba exaltado Alfredo Arboleda mientras personal de la Policía intentaba calmar al letrado. En redes sociales circula el video del altercado donde dos policías disfrazados de civiles tuvieron el incidente con el abogado de Bucaram.

"Pero no le hemos cogido detenido", dice uno de los policías. "Hermano me quisiste llevar, me quisiste meter a un auto y luego me ves y dices, nos equivocamos", dice Arboleda.

En un confuso incidente entre personal de inteligencia de la Policía Nacional y el Abg defensor del ex Presidente ⁦@abdalabucaram⁩ . Alfredo Arboleda se dio en los exteriores del Ecu 911 en Samborondon. pic.twitter.com/nmRUQpz9Fj — Byron Soriano (@ByronSoriano5) August 4, 2020

Por su parte, el Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, se pronunció en su cuenta de Twitter y manifestó que la institución se encuentra buscando prófugos de la justicia.

"El Ecuador está buscando prófugos de la justicia, grupos de choque disfrazados de defensa técnica tratan de intimidar a los policías, no habrá descanso hasta efectivizar la boleta de captura, las formas ilegales de actuar no son ni serán de quienes buscan hacer cumplir la ley", escribió.

El Ecuador está buscando prófugos de la justicia, grupos de choque disfrazados de defensa técnica tratan de intimidar a los policías, no habrá descanso hasta efectivizar la boleta de captura, las formas ilegales de actuar no son ni serán de quienes buscan hacer cumplir la ley. — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) August 4, 2020

La Policía Nacional también agregó que "está y continuará trabajando para localizar y capturar a los prófugos de la justicia; así esta actividad incomode a su círculo cercano y abogados", expresó en su cuenta de Twitter.

.@PoliciaEcuador está y continuará trabajando para localizar y capturar a los prófugos de la justicia; así esta actividad incomode a su círculo cercano y abogados. — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 4, 2020

Asimismo, el expresidente Abdalá Bucaram, llegó al lugar del incidente y en un video que fue compartido en las redes sociales, dijo que "responsabiliza a la Ministra Romo de lo que les pase a la vida de mis abogados, mis hijos y mis nietos".

🔶PARA YA | Presuntamente intentaron asesinar al abogado de Abdalá #Bucaram, tras un artercado entre miembros de la Policía Nacional y el abogado defensor.

El jefe policial Patricio Carrillo manifestó que se buscaba a prófugos de la justicia. #WambraSapo #Bucaram #Corrupción pic.twitter.com/8uGCViXLhw — Wambra Sapo (@WambraSapo) August 4, 2020

