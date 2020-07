Rafael Correa reacciona tras la ratificación de la sentencia a 8 años de prisión

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió ratificar la sentencia, en primera instancia, de ocho años de prisión contra Rafael Correa en el llamado caso "Sobornos 2012-2016".

Este lunes se negó la apelación del expresidente en el llamado caso "Sobornos 2012-2016", en el que se le juzgó por el delito de cohecho.

"Aunque es difícil de creer, era de esperarse. 'Caso' y 'sentencia' más ridículos no puede haber", reaccionó Correa vía Twitter desde Bélgica.

Aunque es difícil de creer, era de esperarse.

“Caso” y “sentencia” más ridículos no puede haber.

No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí.#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/xUgQffbcF8

— Rafael Correa (@MashiRafael) July 20, 2020