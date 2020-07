Maestros de Ecuador reclaman la cancelación de sus sueldos

Desde inicios de mes, maestros se han concentrado en varios puntos del país para exigir al Gobierno Nacional la cancelación de los sueldos pendientes del mes de junio y el reintegro de docentes desvinculados durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

En Guayaquil, maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se crucificaron simbólicamente en las afueras del edificio del bloque y otros sonaron cacerolas para también exigir mayor presupuesto para la educación.

adicional, luchando por el reintegro de los desvinculados y los vulnerables que han sido despedidos de una forma inhumana e índolente en plena pandemia. pic.twitter.com/KlrFdTznw2 — UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES GUAYAS (@UNE_FTE) July 13, 2020

La presidenta de la UNE Guayaquil, María Eugenia Rodríguez, aseguró que el retraso en la cancelación de sueldos no es primera vez que ocurre. Por otro lado comentó que al no pagarles sus salarios tienen inconvenientes para estar al día con la planilla de Internet, herramienta que utilizan para impartir sus clases no presenciales.

Rodríguez, en un video difundido en el grupo de Facebook "Quiero ser Maestro 2020-2021", dijo que la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, "desconoce la realidad educativa (…) Basta de abusos. No al recorte salarial. Queremos nuestro sueldo".

Quito

En la capital, los maestros igualmente hicieron la petición sobre sus pagos. Tanto en los exteriores como en el interior del Instituto Nacional Mejía, de Quito, un grupo de profesores colgó pancartas en las que manifestaron que llevan 15 días sin pago de sus sueldos puntual, de la misma forma que ellos realizan sus labores.

Uno de los profesores del Colegio Mejía, dijo a este diario que la protesta no es solo por los sueldos. "Desde que comenzó la pandemia educamos por vía remota (…) A partir de este mes nos rebajaron el sueldo, que no nos han pagado hasta hoy (…) El descontento de docentes también es por el maltrato y el olvido en el que estamos sumidos".

A través de las redes sociales el gremio se ha activado con los carteles de protesta en sus casas, que han adaptado como aulas y oficinas para continuar con su trabajo. En Facebook, una docente publicó su grito de protesta y mencionó que se encuentran en juntas de curso, aún cuando no reciben sus pagos.

"Ya basta de tanto atropello. Nos bajan el salario y lo rematan que los pocos dólares que recibiremos no los acreditan. Docentes infectados por ir a recibir los portafolios y libros. Sin recursos económicos no se puede comprar trajes de bioseguridad ni alcohol gel", se lee en el escrito.

Este diario se intentó comunicar con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, hasta el momento de esta nota, no se ha obtenido una respuesta sobre el tema.

