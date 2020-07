UNE denuncia que profesores se contagiaron de COVID-19 al recibir los portafolios y textos

La nueva UNE denunció este lunes 13 de julio que algunos profesores se contagiaron de COVID-19 mientras recibían los portafolios y textos de los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía de este año lectivo 2019-2020.

Los docentes de planteles públicos y privados solicitaron a los estudiantes entregar los portafolios de todas las materias al finalizar el año lectivo. La mayoría de profesores acudieron a los planteles para recibir estos documentos. Esto fue desde el 18 al 21 de mayo para estudiantes de tercero de bachillerato y del 1 al 7 de julio para los de segundo de básica a segundo de bachillerato.

Isabel Vargas, representante de la UNE denunció que en ese lapso, un docente y su esposa se contagiaron de COVID-19. Ellos laboran en la misma institución académica de Quito. También reclamó que no han recibido su salario de junio, por lo que los maestros no cuentan con el presupuesto para realizarse un examen PCR, para verificar el contagio o no de coronavirus. Ante eso, se habría hecho una colecta para poder realizarse el test.

Ministerio de Educación se pronunció:

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación se pronunció en un comunicado e indicó que para la entrega se aplicaron los protocolos de bioseguridad: control de uso de mascarilla y distanciamiento social, dispuestos por el COE Nacional.

"El portafolio constituye el único medio de verificación del proceso de aprendizaje dentro del plan educativo aplicado para la emergencia" dice el Ministerio. Ante eso, Vargas dijo que en las instituciones no se cumplió el distanciamiento pues se registraron aglomeraciones, no hubo termómetros, ni productos como alcohol.

[COMUNICADO] @Educacion_Ec informa a la ciudadanía que en la entrega del Portafolio y textos escolares en el régimen #SierraAmazonía 2019-2020, se aplicaron los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. pic.twitter.com/oxsyMLX8kd — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) July 13, 2020

El comunicado no especifica si el Ministerio de Educación dotó a los maestros de elementos de protección para la entrega de portafolios. Tampoco dio detalles sobre como se aplicaron los protocolos.

Según Vargas, los maestros fueron diagnosticados "la semana pasada", gracias a la colecta del gremio para que se realicen la prueba en el sector privado, luego de buscar atención en la red pública y del Seguro Social. Además dijo que los docentes empezaron con síntomas una semana después de que fueron a la entrega de portafolios y textos, "por eso nos permitimos denunciar que se contagiaron en ese contexto".

La UNE también confirmó que recibió reportes de contagios en Cotacachi y Orellana.

